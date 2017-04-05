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Хосеп Гвардиола: «У меня потрясающие игроки. Мы приехали на «Стэмфорд Бридж» и сыграли в своем стиле»
06.04.2017 02:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о поражении от «Челси» (1:2).
«Для меня честь, что у меня есть такие потрясающие игроки. Мы приехали на «Стэмфорд Бридж» и сыграли так, как и хотели, в своем стиле. Я счастливчик, потому что мне довелось тренировать этих парней.
Это вдохновляющий момент в плане будущего. Я настроен оптимистично. Такая игра у нас весь сезон, но в штрафной мы недостаточно хороши. Мы создаем много моментов, чтобы забивать. Это наша проблема. Но мои игроки играют в одном стиле, и это причина, по которой я хочу быть здесь, – помочь «Ман Сити» с прицелом на годы вперед.
Все, кто смотрят на нас, должны гордиться нашими болельщиками. Мы сделали все», – сказал Гвардиола.
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Хосеп Гвардиола: «У меня потрясающие игроки. Мы приехали на «Стэмфорд Бридж» и сыграли в своем стиле»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о поражении от «Челси» (1:2).
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