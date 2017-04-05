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«Слуцк» – «Шахтер». Януш забил 100-й гол на высшем уровне
06.04.2017 08:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первом полуфинальном матче Кубка Беларуси «Шахтер» в гостях одолел «Слуцк» (2:1).
Отметим, что дублем в составе «горняков» отметился форвард Николай Януш.
Таким образом, нападающий забил 100 голов на высшем уровне и стал 20-м членом престижного Клуба белорусских бомбардиров.
Напомним, в ТОП-5 Клуба белорусских бомбардиров входят такие футболисты, как Роман Василюк, Валерий Стрипейкис, Виталий Родионов, Геннадий Близнюк и Валентин Белькевич.
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В первом полуфинальном матче Кубка Беларуси «Шахтер» в гостях одолел «Слуцк» (2:1).
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