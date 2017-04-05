Полузащитник брестского «Динамо» Алексей Легчилин оценил болельщиков на матче против БАТЭ (2:0).

«Видел краем взгляда звездное небо. Конечно, такой перфоманс смотрится очень красиво. Надеюсь, это станет хорошей традицией на нашем стадионе, где в среду был настоящий праздник! Очень много болельщиков – это порадовало. Они ждали от нас только победы. Рады, что удалось оправдать их надежды», – заявил Легчилин.

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