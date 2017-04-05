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Никита Букаткин: «Показалось, что Щербицкий в эпизоде с Куяте сыграл по-хамски, некрасиво»
06.04.2017 09:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин после матча с БАТЭ (2:0) оценил действия вратаря борисовчан.
«В этот момент (столкновения Щербицкого и Куяте – прим.) я находился в центре поля. Показалось, что Щербицкий сыграл по-хамски, некрасиво. Горящие глаза? Никакой особенной установки перед матчем не было. Понимали, что нам предстоит играть с серьезным соперником, который много лет не расстается с золотыми медалями. Тренер просил не бояться, а играть в свой футбол. Было понятно, что большую часть времени мы будем проводить без мяча», – сказал Букаткин.
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Полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин после матча с БАТЭ (2:0) оценил действия вратаря борисовчан.
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