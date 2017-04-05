НБА. «Кливленд» обыграл «Бостон» и вернул себе первое место на Востоке, «Оклахома-Сити» одержал победу над «Мемфисом» и другие результаты
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей. 36 очков ЛеБрона Джеймса помогли «Кливленду» обыграть на выезде «Бостон» (114:91) и вернуть себе первое место в Восточной конференции. «Оклахома-Сити» одержал победу в гостевой встрече с «Мемфисом» (103:100). Расселлу Уэстбруку не хватило одного подбора до трипл-дабла – 45 очков, 10 передач, 9 подборов.
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
6 апреля, 02.00,
«Time Warner Cable Arena»
Шарлотт
(24 + 7 передач),
Батюм (18),
Уокер (15 + 12 подборов),
Марв. Уильямс (8),
Кидд-Гилкрист (8) Зеллер старт;
(13),
Камински (7),
Робертс (6),
Лэмб (0),
Белинелли (0). Пламли
Майами
(33),
Драгич (26),
Дж. Джонсон (19),
Ричардсон (13 + 20 подборов),
Уайтсайд (3) Макгрудер старт;
(12),
Джонсон (3),
Эллингтон (3),
Уайт (0). Рид
Дата проведения
6 апреля, 02.30,
«The Palace of Auburn Hills»
Детройт
(16 + 6 передач),
Смит (15),
М-с Моррис (11 + 14 подборов),
Драммонд (7),
Буллок (6) Луэр старт;
(16),
Харрис (12 + 7 подборов),
Бэйнс (8 + 8 передач),
Удрих (6),
Хиллиард (3),
Джонсон (2). Колдуэлл-Поуп
Торонто
(27 + 10 передач),
Лаури (19),
Валанчюнас (12 + 10 передач),
ДеРозан (7 + 7 подборов),
Ибака (2) Кэрролл старт;
(15),
Джозеф (10),
Паттерсон (9),
Такер (4),
Пелтль (0). Райт
Дата проведения
6 апреля, 03.00,
«FedExForum»
Мемфис
(23 + 4 блок-шота),
Марк Газоль (14 + 7 подборов),
Аллен (12),
Харрисон (10),
Картер (3) Грин старт;
(20 + 9 подборов),
Рэндолф (8),
Дэниелс (6),
Селден (2),
Болдуин (2),
Райт (0). Эннис
Оклахома-Сити
(45 + 9 подборов + 10 передач + 5 перехватов + 7 потерь),
Уэстбрук (15),
Оладипо (8 + 7 подборов),
Гибсон (5 + 10 подборов),
Адамс (2) Роберсон старт;
(10 + 7 подборов),
Макдермотт (10),
Кантер (5),
Сабонис (3),
Кристон (0). Коллисон
Дата проведения
6 апреля, 03.00,
«Toyota Center»
Хьюстон
(31 + 7 подборов + 10 передач),
Харден (15 + 10 подборов),
Ариза (15 + 11 подборов),
Капела (9 + 11 подборов),
Беверли (4) Уильямс старт;
(16),
Нене (11),
Гордон (9 + 7 подборов). Уильямс
Денвер
(23),
Галлинари (17),
Харрис (12 + 19 подборов + 9 передач + 5 перехватов),
Йокич (10),
Фарид (8) Нельсон старт;
(16),
Чендлер (8),
Мюррэй (6),
Мудиай (4),
Пламли (0). Эрнангомес
Дата проведения
6 апреля, 03.00,
«TD Garden»
Бостон
(26 + 6 передач),
Томас (13),
Краудер (12 + 7 подборов),
Хорфорд (8),
Джонсон (4 + 7 подборов) Брэдли старт;
(12),
Олиник (6),
Розир (4),
Смарт (2),
Грин (2),
Браун (1),
Мики (1),
Жеребко (0). Янг
Кливленд
(36 + 10 подборов + 6 передач),
Джеймс (19),
Ирвинг (15 + 16 подборов),
Лав (12),
Джей Ар Смит (10 + 8 подборов) Фрай старт;
(7),
Джефферсон (6),
Корвер (5),
Шамперт (2),
Лиггинс (2),
Джонс (0),
Уильямс (0),
Уильямс (0). Сэндерс
Дата проведения
6 апреля, 03.30,
«AT&T Center»
Сан-Антонио
(14),
Паркер (11),
Ленард (9),
Симмонс (8),
Олдридж (0) Дедмон старт;
(14),
Бертанс (11 + 7 подборов),
Андерсон (9 + 8 подборов),
Пау Газоль (8),
Форбс (6 + 6 передач),
Ли (5). Миллс
Лейкерс
(19 + 6 передач),
Эннис (17 + 5 потерь),
Кларксон (15 + 9 подборов),
Нэнс (11 + 8 подборов),
Рэндл (8) Ингрэм старт;
(10),
Нваба (7 + 7 подборов),
Робинсон (5),
Брюэр (5),
Метта Уолд Пис (5 + 8 подборов). Блэк
Дата проведения
6 апреля, 05.00,
«US Airways Center»
Финикс
(21),
Букер (20 + 6 передач),
Юлис (8),
Уоррен (8 + 11 подборов),
Крисс (8) Лень старт;
(19 + 7 подборов + 6 передач),
Дадли (16 + 17 подборов),
Уильямс (9),
Джонс (2),
Прайс (0). Бендер
Голден Стэйт
(42 + 11 передач),
Карри (22 + 7 подборов),
Томпсон (9),
Маккоу (8),
МакАду (4) Пачулия старт;
(8 + 8 подборов),
Барнс (8),
Уэст (8),
МакГи (6),
Кларк (5). Ливингстон
Дата проведения
6 апреля, 05.30,
«Staples Center»
Клипперс
(32 + 6 передач),
Гриффин (25),
Редик (22 + 11 передач + 5 потерь),
Пол (11 + 20 подборов),
Джордан (4) Мба а Муте старт;
(7 + 9 подборов),
Спейтс (6),
Фелтон (3),
Андерсон (2),
Басс (0). Кроуфорд
Даллас
(15),
Барнс (14 + 6 передач),
Феррелл (11 + 6 передач),
Мэттьюз (9),
Новицки (6) Ноэл старт;
(14),
Бареа (10 + 9 подборов),
Межри (9),
Бруссино (6),
Харрис (3),
Пауэлл (2),
Финни-Смит (2). Ютофф
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.
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