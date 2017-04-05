﻿ НБА. «Кливленд» обыграл «Бостон» и вернул себе первое место на Востоке, «Оклахома-Сити» одержал победу над «Мемфисом» и другие результаты. 21.by
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НБА. «Кливленд» обыграл «Бостон» и вернул себе первое место на Востоке, «Оклахома-Сити» одержал победу над «Мемфисом» и другие результаты

06.04.2017 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей. 36 очков ЛеБрона Джеймса помогли «Кливленду» обыграть на выезде «Бостон» (114:91) и вернуть себе первое место в Восточной конференции. «Оклахома-Сити» одержал победу в гостевой встрече с «Мемфисом» (103:100). Расселлу Уэстбруку не хватило одного подбора до трипл-дабла – 45 очков, 10 передач, 9 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Майами 99:112 (23:27, 28:25, 22:34, 26:26)
Дата проведения
6 апреля, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Батюм (24 + 7 передач), Уокер (18), Марв. Уильямс (15 + 12 подборов), Кидд-Гилкрист (8), Зеллер (8)  старт; Камински (13), Робертс (7), Лэмб (6), Белинелли (0), Пламли (0).
Майами
Драгич (33), Дж. Джонсон (26), Ричардсон (19), Уайтсайд (13 + 20 подборов), Макгрудер (3)  старт; Джонсон (12), Эллингтон (3), Уайт (3), Рид (0).

Детройт – Торонто 102:105 (33:15, 23:31, 24:22, 22:37)
Дата проведения
6 апреля, 02.30, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Статистика
Детройт
Смит (16 + 6 передач), М-с Моррис (15), Драммонд (11 + 14 подборов), Буллок (7), Луэр (6)  старт; Харрис (16), Бэйнс (12 + 7 подборов), Удрих (8 + 8 передач), Хиллиард (6), Джонсон (3), Колдуэлл-Поуп (2).
Торонто
Лаури (27 + 10 передач), Валанчюнас (19), ДеРозан (12 + 10 передач), Ибака (7 + 7 подборов), Кэрролл (2)  старт; Джозеф (15), Паттерсон (10), Такер (9), Пелтль (4), Райт (0).

Мемфис – Оклахома-Сити 100:103 (27:34, 23:23, 24:22, 26:24)
Дата проведения
6 апреля, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика
Мемфис
Марк Газоль (23 + 4 блок-шота), Аллен (14 + 7 подборов), Харрисон (12), Картер (10), Грин (3)  старт; Рэндолф (20 + 9 подборов), Дэниелс (8), Селден (6), Болдуин (2), Райт (2), Эннис (0).
Оклахома-Сити
Уэстбрук (45 + 9 подборов + 10 передач + 5 перехватов + 7 потерь), Оладипо (15), Гибсон (8 + 7 подборов), Адамс (5 + 10 подборов), Роберсон (2)  старт; Макдермотт (10 + 7 подборов), Кантер (10), Сабонис (5), Кристон (3), Коллисон (0).

Хьюстон – Денвер 110:104 (36:25, 23:25, 26:29, 25:25)
Дата проведения
6 апреля, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика
Хьюстон
Харден (31 + 7 подборов + 10 передач), Ариза (15 + 10 подборов), Капела (15 + 11 подборов), Беверли (9 + 11 подборов), Уильямс (4)  старт; Нене (16), Гордон (11), Уильямс (9 + 7 подборов).
Денвер
Галлинари (23), Харрис (17), Йокич (12 + 19 подборов + 9 передач + 5 перехватов), Фарид (10), Нельсон (8)  старт; Чендлер (16), Мюррэй (8), Мудиай (6), Пламли (4), Эрнангомес (0).

Бостон – Кливленд 91:114 (20:19, 22:38, 24:33, 25:24)
Дата проведения
6 апреля, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Томас (26 + 6 передач), Краудер (13), Хорфорд (12 + 7 подборов), Джонсон (8), Брэдли (4 + 7 подборов)  старт; Олиник (12), Розир (6), Смарт (4), Грин (2), Браун (2), Мики (1), Жеребко (1), Янг (0).
Кливленд
Джеймс (36 + 10 подборов + 6 передач), Ирвинг (19), Лав (15 + 16 подборов), Джей Ар Смит (12), Фрай (10 + 8 подборов)  старт; Джефферсон (7), Корвер (6), Шамперт (5), Лиггинс (2), Джонс (2), Уильямс (0), Уильямс (0), Сэндерс (0).

Сан-Антонио – Лейкерс 95:102 (14:31, 27:22, 29:23, 25:26)
Дата проведения
6 апреля, 03.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика
Сан-Антонио
Паркер (14), Ленард (11), Симмонс (9), Олдридж (8), Дедмон (0)  старт; Бертанс (14), Андерсон (11 + 7 подборов), Пау Газоль (9 + 8 подборов), Форбс (8), Ли (6 + 6 передач), Миллс (5).
Лейкерс
Эннис (19 + 6 передач), Кларксон (17 + 5 потерь), Нэнс (15 + 9 подборов), Рэндл (11 + 8 подборов), Ингрэм (8)  старт; Нваба (10), Робинсон (7 + 7 подборов), Брюэр (5), Метта Уолд Пис (5), Блэк (5 + 8 подборов).

Финикс – Голден Стэйт 111:120 (18:41, 34:17, 26:33, 33:29)
Дата проведения
6 апреля, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Статистика
Финикс
Букер (21), Юлис (20 + 6 передач), Уоррен (8), Крисс (8 + 11 подборов), Лень (8)  старт; Дадли (19 + 7 подборов + 6 передач), Уильямс (16 + 17 подборов), Джонс (9), Прайс (2), Бендер (0).
Голден Стэйт
Карри (42 + 11 передач), Томпсон (22 + 7 подборов), Маккоу (9), МакАду (8), Пачулия (4)  старт; Барнс (8 + 8 подборов), Уэст (8), МакГи (8), Кларк (6), Ливингстон (5).

Клипперс – Даллас 112:101 (35:24, 27:25, 28:24, 22:28)
Дата проведения
6 апреля, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Клипперс
Гриффин (32 + 6 передач), Редик (25), Пол (22 + 11 передач + 5 потерь), Джордан (11 + 20 подборов), Мба а Муте (4)  старт; Спейтс (7 + 9 подборов), Фелтон (6), Андерсон (3), Басс (2), Кроуфорд (0).
Даллас
Барнс (15), Феррелл (14 + 6 передач), Мэттьюз (11 + 6 передач), Новицки (9), Ноэл (6)  старт; Бареа (14), Межри (10 + 9 подборов), Бруссино (9), Харрис (6), Пауэлл (3), Финни-Смит (2), Ютофф (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 

 
 
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