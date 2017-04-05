Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей. 36 очков ЛеБрона Джеймса помогли «Кливленду» обыграть на выезде «Бостон» (114:91) и вернуть себе первое место в Восточной конференции. «Оклахома-Сити» одержал победу в гостевой встрече с «Мемфисом» (103:100). Расселлу Уэстбруку не хватило одного подбора до трипл-дабла – 45 очков, 10 передач, 9 подборов.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.