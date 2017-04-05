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Андрей Богданович: «Сказался ли пропуск Олимпиады на зарплате? Естественно, она стала в два раза меньше»

06.04.2017 09:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский спортсмен Андрей Богданович рассказал о том, с какими эмоциями смотрел Олимпиаду в Рио, на которую не допустили сборную по гребле на байдарках и каноэ.

— С каким чувством вы смотрели гонки в Рио?

— Я пропустил олимпийские телетрансляции. Не хотелось лишний раз бередить душу. Потом, правда, нашел видеозапись финала в каноэ-двойках на 1000 м. Посмотрел и расстроился — из-за того, что в нем не было борьбы, свойственной для олимпийских регат.

Стало в три раза больнее и обиднее, что мы пропустили Игры. Ведь на чемпионате Европы завоевали «серебро в сильнейший ветер, идя по худшей дорожке, где буквально сносило. Это подтвердило, что классно готовы и все в наших руках. А в Рио и погода была наша — любимый встречный ветерок, в который всегда хорошо выступаем. Но увы.

— Пропуск Олимпиады и на зарплате сказался?

— Естественно. Вплоть до июня прошлого года мы получали президентскую стипендию за олимпийское «серебро», а после чемпионата Европы нам насчитали уже за «серебро» континентальное, а это в два раза меньше, – сказал Богданович.

 
 
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Белорусский спортсмен Андрей Богданович рассказал о том, с какими эмоциями смотрел Олимпиаду в Рио, на которую не допустили сборную по гребле на байдарках и каноэ.

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