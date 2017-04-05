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Мосемгвдлишвили подписал контракт с «Гомелем»
06.04.2017 10:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Грузинский полузащитник Папуна Мосемгвдлишвили подписал контракт с «Гомелем».
Соглашение рассчитано сроком на один год.
Напомним, в минувшем сезоне игрок провел 17 матчей за «Славию», забил три мяча. Подробную статистику смотрите
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Грузинский полузащитник Папуна Мосемгвдлишвили подписал контракт с «Гомелем».
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