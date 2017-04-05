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Александр Бородуля: «Хочется попасть на просмотр в «Сарыарку»

06.04.2017 10:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский вратарь «Темиртау» Александр Бородуля поделился планами на будущее.

- Долгое время у тебя не было игровой практики, но в «Темиртау» ты достаточно быстро вошел в рабочий ритм.

– Действительно, полгода вообще был без хоккея. Приехал в Казахстан. Было большое желание играть. Тренировки тренировками, но было именно желание вернуться в свою стихию. Потихоньку влился.

- Долго ли адаптировался?

– Неделю-две. Пацаны отлично приняли.

- Долго обдумывали предложение из Казахстана?

– Сразу дал согласие. Уже был конец декабря, а я все никак не мог найти команду. И тут подвернулся вариант с «Темиртау». Меня ждали здесь. Зачем отказываться?

- Слышал раньше что-нибудь о хоккее в Казахстане?

– Конечно. Еще по МХЛ здесь играли. Да и знал, что здешний чемпионат не слабее белорусского. Вообще наши турниры похожи. Только в Казахстане подбор команд более сбалансированный.

- Какие планы на следующий сезон?

– Пока ничего конкретного. Хочется попасть на просмотр или на сборы в «Сарыарку». А дальше посмотрим, – сказал Бородуля.

Отметим, что сейчас «Темиртау» играет в полуфинале чемпионата Казахстана.

 

 
 
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Белорусский вратарь «Темиртау» Александр Бородуля поделился планами на будущее.

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