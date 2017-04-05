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Александр Бородуля: «Хочется попасть на просмотр в «Сарыарку»
06.04.2017 10:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский вратарь «Темиртау» Александр Бородуля поделился планами на будущее.
- Долгое время у тебя не было игровой практики, но в «Темиртау» ты достаточно быстро вошел в рабочий ритм.
– Действительно, полгода вообще был без хоккея. Приехал в Казахстан. Было большое желание играть. Тренировки тренировками, но было именно желание вернуться в свою стихию. Потихоньку влился.
- Долго ли адаптировался?
– Неделю-две. Пацаны отлично приняли.
- Долго обдумывали предложение из Казахстана?
– Сразу дал согласие. Уже был конец декабря, а я все никак не мог найти команду. И тут подвернулся вариант с «Темиртау». Меня ждали здесь. Зачем отказываться?
- Слышал раньше что-нибудь о хоккее в Казахстане?
– Конечно. Еще по МХЛ здесь играли. Да и знал, что здешний чемпионат не слабее белорусского. Вообще наши турниры похожи. Только в Казахстане подбор команд более сбалансированный.
- Какие планы на следующий сезон?
– Пока ничего конкретного. Хочется попасть на просмотр или на сборы в «Сарыарку». А дальше посмотрим, – сказал Бородуля.
Отметим, что сейчас «Темиртау» играет в полуфинале чемпионата Казахстана.
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Белорусский вратарь «Темиртау» Александр Бородуля поделился планами на будущее.
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