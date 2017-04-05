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«Векше» подтвердил расставание с Бэйленом
06.04.2017 10:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Шведский клуб «Векше» объявил о расставании с защитником сборной Беларуси Ником Бэйленом.
«У Ника был контракт на сезон-17/18, но он решил воспользоваться опцией, позволяющей ему покинуть команду в случае предложения из КХЛ», — заявил спортивный директор «Векше» Хенрик Эвертссон.
Расставшийся в декабре с минским «Динамо» Бэйлен провел за «Векше» 26 матчей, в которых набрал 16 (4+12) очков по системе «гол+пас» при показателе полезности «+7».
«Векше» выиграл регулярный сезон чемпионата Швеции, но в плей-офф выбыл на стадии 1/4 финала. В Лиге чемпионов клуб дошел до полуфинала.
Предполагается, что в следующем сезоне Бэйлен будет выступать за челябинский «Трактор».
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Шведский клуб «Векше» объявил о расставании с защитником сборной Беларуси Ником Бэйленом.
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