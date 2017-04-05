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Никита Букаткин: «Никогда не играл в Беларуси в такой атмосфере»
06.04.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин поделился мнением о болельщиках на матче против БАТЭ (2:0).
«Никогда не играл в Беларуси в такой атмосфере! Большое спасибо болельщикам, которые пришли на трибуны. Они стали для нас двенадцатым игроком, гнали вперед с первой и до последней минуты.
Всегда знал, что в Бресте отличные фанаты. Они в очередной раз доказали это всей стране. Вообще, здорово, что люди из разных городов Беларуси начали ходить на футбол. В Гомеле собралось много народу, в Гродно, сейчас в Бресте. Может, ситуация с посещаемостью чемпионата улучшится», – сказал Букаткин.
Эйфория. Брест переживает победу над БАТЭ
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Полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин поделился мнением о болельщиках на матче против БАТЭ (2:0).
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