Полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин поделился мнением о болельщиках на матче против БАТЭ (2:0).

«Никогда не играл в Беларуси в такой атмосфере! Большое спасибо болельщикам, которые пришли на трибуны. Они стали для нас двенадцатым игроком, гнали вперед с первой и до последней минуты.

Всегда знал, что в Бресте отличные фанаты. Они в очередной раз доказали это всей стране. Вообще, здорово, что люди из разных городов Беларуси начали ходить на футбол. В Гомеле собралось много народу, в Гродно, сейчас в Бресте. Может, ситуация с посещаемостью чемпионата улучшится», – сказал Букаткин.

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