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Сборная Беларуси опустилась на 78-е место в рейтинге ФИФА
06.04.2017 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
ФИФА представила обновленный рейтинг сборных на 6 апреля 2017 года.
Сборная Беларуси ухудшила свою позицию, опустившись с 72-го на 78-е место.
Команда Игоря Криушенко пропустила вперед себя, в частности, Кению, Фарерские острова, Тринидад и Тобаго, Боливию.
В лидирующей десятке также произошли изменения: Бразилия обошла Аргентину и вышла на первое место, Колумбия поднялась на 5-е место, а Бельгия опустилась на 7-е.
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ФИФА представила обновленный рейтинг сборных на 6 апреля 2017 года.
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