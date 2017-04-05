ФИФА представила обновленный рейтинг сборных на 6 апреля 2017 года.

Сборная Беларуси ухудшила свою позицию, опустившись с 72-го на 78-е место.

Команда Игоря Криушенко пропустила вперед себя, в частности, Кению, Фарерские острова, Тринидад и Тобаго, Боливию.

В лидирующей десятке также произошли изменения: Бразилия обошла Аргентину и вышла на первое место, Колумбия поднялась на 5-е место, а Бельгия опустилась на 7-е.







