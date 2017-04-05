Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко поделился мыслями по поводу матча «Динамо» Брест – БАТЭ.

«Во-первых. Отклики на победу брестчан, щедро рассыпавшиеся по интернету с восклицательными знаками, показывают как минимум одно. Как всем надоела гегемония отдельного взятого клуба в отдельно взятом футболе. Она не могла не надоесть — с 2006 года БАТЭ безраздельно властвует, впору учинять референдум на бессрочное правление.

Смущает другое — по итогам двух брестских таймов многие уже пророчат закат борисовской эпохи, готовые стаскивать сапоги с еще и близко не остывшего «желто-синего» флагмана. Это, мягко говоря, неумно. Сколько раз БАТЭ больно падал, чтобы затем встать, прийти, увидеть и победить. Не знаю, насколько сравнение корректно, но вот так же, а то и еще более дерзко, чемпионов некогда лупил меркуловский «Гомель» — и в гостях, и дома. Тогда тоже БАТЭ предрекали кончину после долгой продолжительной болезни. Куда разошлись с тех пор корабли — гомельский и борисовский — мы прекрасно знаем.

Во-вторых. Самой холодной брестской головой сегодня остается главная голова. Голова Владимира Журавля. «Это только один матч, — здраво подчеркнул рулевой «Динамо». — К тому же кубковый. БАТЭ давно является флагманом Беларуси, у Борисова хороший подбор футболистов. Мы же на пути становления. Уже озвучивали свои задачи на сезон. Одна из них — оказать сопротивление БАТЭ. И в будущем, возможно, занять его место».

Владимир Иванович тысячу раз играл с Борисовом и лучше других знает, что неразрешимых задач для чемпиона страны в этой стране нет. БАТЭ может выкарабкаться и с 0:2, и 0:3 — и очень правильно, что брестский тренер, в отличие от многих, не спешит никого хоронить. В играх с гегемоном заранее отпевающий очень запросто может поменяться местами с заранее отпеваемым.

В-третьих. Ответный матч БАТЭ сыграет дома — в обстановке примерно такой же, какая была в Бресте. Плотно забитая «Борисов-Арена», неимоверное желание поднять лицо из грязи, предельная мобилизация — при таких исходных данных «желто-синие» способны на многое даже в Лиге чемпионов. Добавим, что у Александра Ермаковича достаточный кадровый ресурс и тактический арсенал, чтобы не повторять ошибок первого матча. Добавим, что борисовчанам в эти дни гарантирована селекторная, а то и очная, взбучка от Анатолия Капского.

В общем, с эйфорией нужно заканчивать. Брест, конечно, подал заявку на выход в финал, но в этом полуфинальном уравнении еще слишком много неизвестных, чтобы уже сегодня под брызги шампанского отгадывать решение. Хотя, естественно, это некоторый знак — что оздоровительная взбучка от хозяина БАТЭ необходима уже в апреле. Как говорил ильфо-петровский комбинатор, что-то слишком быстро», – сказал Кайко.