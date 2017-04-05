﻿ Хосеп Гвардиола: «Мы были лучшей командой на поле. Но «Челси» набрал 6 очков в очных встречах». 21.by
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Хосеп Гвардиола: «Мы были лучшей командой на поле. Но «Челси» набрал 6 очков в очных встречах»

06.04.2017 13:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после игры с «Челси» (1:2) высказался о моменте, в котором нападающий Диего Коста шипами задел защитника Венсана Компани.

«Я не видел. Обычно решения в таких ситуациях принимает рефери», – дал комментарии каталонец.

Гвардиола хорошо отозвался об игре своей команды.

«Мы создали достаточно моментов, чтобы добиться победы, больше, чем соперник. Конечно, в последние 5-10 минут игра стала более открытой.

Мы очень хорошо давили и много раз отвоевывали мяч. Но соперник забил и одержал победу.

Мы были лучшей командой на поле. Но «Челси» набрал 6 очков в очных встречах, «Манчестер Сити» – 0.

Наша игра понравилась мне больше, чем в матче с «Арсеналом». Но мы набрали на очко меньше», – сказал Гвардиола.

 

 
 
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Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после игры с «Челси» (1:2) высказался о моменте, в котором нападающий Диего Коста шипами задел защитника Венсана Компани.

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