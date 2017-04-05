Главный тренер команды Дэйв Льюис поделился новостями о возможности приезда в расположение сборной Ника Бэйлена, Чарльза Лингле и Джеффа Плэтта.

– Плэтт травмирован и не сможет помочь команде на чемпионате мира. Что касается Лингле, то его команда уже завершила сезон. Связывался с Чарльзом и пока у нас план такой: сейчас он на неделю слетает домой в Канаду, а потом готов присоединиться к сборной. Но это еще не на сто процентов вариант, будем обсуждать его позже.

Примерно та же ситуация у Бэйлена. Он выразил готовность помочь команде.

– И в чем загвоздка?

– Хотя бы в том, что у нас есть неплохое поколение молодых защитников. Посмотрите, как в последнее время прибавили Хенкель или Лисовец, – сказал Льюис.