Капитан брестского «Динамо» Алексей Гаврилович поделился ожиданиями от ответной игры против БАТЭ (2:0 – первый матч).

— Как-то быстро все прошло.

— Так а что? Мы же ничего не выиграли, в финал не прошли. Это был просто первый матч. И даже в раздевалке вчера я сказал ребятам, чтобы никакой бурной радости не было. Да и все прекрасно понимают, что это только первый шаг. Эйфории точно нет.

— После финального свистка были какие-то особые эмоции или все как после победы в очередном рядовом матче?

— Естественно, эмоции особые. И в первую очередь потому, что пришло столько людей. В такой атмосфере многие в Беларуси играли впервые. Было очень приятно находиться на стадионе. Эмоции непередаваемые.

— Что касается игры, то такой результат стал следствием запредельного настроя «Динамо» или, может, где-то БАТЭ недонастроился?

— За борисовчан я не могу говорить, не знаю, что у них внутри. Но то, что у нас настрой был запредельный, это точно. Болельщики гнали вперед, трибуны сыграли очень большую роль во вчерашнем матче.

— Полузащитник БАТЭ Александр Володько отметил, что у динамовцев по-настоящему горели глаза. Где черпали вдохновение?

— Все хотели и хотят выигрывать, каждый настраивался на борьбу, на победу. Да и как можно по-другому выходить на поле в полуфинале Кубка Беларуси? Плюс БАТЭ – многолетний чемпион. Сам этот факт задает определенный настрой.

— После вчерашней победы у болельщиков могут возникнуть опасения, что в ответной встрече «Динамо» будет играть на удержание преимущества и не постесняется «засушить» игру.

— Сейчас об этом тяжело говорить, потому что мысли исключительно о матчах чемпионата Беларуси. К игре с БАТЭ будет готовиться позже. Я думаю, тренерский штаб все тщательно разберет и укажет нам, как нужно действовать. Но в любом случае, на удержание никто играть не будет, к тому же против БАТЭ это действительно тяжело. Думаю, в Борисове наш соперник будет играть очень мощно, – сказал Гаврилович.