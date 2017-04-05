|
Андрей Скабелка: «В тренерском штабе «Авангарда» будет Копать, который сейчас поехал на ЧМ с молодежной сборной Беларуси»
06.04.2017 14:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка рассказал о тренерском штабе.
— Расскажите о плане работы на этом сборе и о задачах команды.
— Это ознакомительный сбор для меня, а для ребят — поддержание формы. Мы хотим донести до ребят те мысли, те идеи, что будут присутствовать в следующем сезоне. Наиграть какие-то моменты, показать упражнения, по тактике позаниматься.
— Сейчас вы работаете с Яковенко, Рябыкиным, Храмцовым – представителями старого тренерского штаба «Авангарда». Будут ли какие-то новые лица?
— Будут обязательно. Точно будет Владимир Копать, который сейчас поехал на чемпионат мира с молодежной сборной Беларуси. Помимо него будет еще один тренер, но я пока его не назову, – сказал Скабелка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Скабелка: «В тренерском штабе «Авангарда» будет Копать, который сейчас поехал на ЧМ с молодежной сборной Беларуси»
Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка рассказал о тренерском штабе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии