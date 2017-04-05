Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка рассказал о тренерском штабе.

— Расскажите о плане работы на этом сборе и о задачах команды.

— Это ознакомительный сбор для меня, а для ребят — поддержание формы. Мы хотим донести до ребят те мысли, те идеи, что будут присутствовать в следующем сезоне. Наиграть какие-то моменты, показать упражнения, по тактике позаниматься.

— Сейчас вы работаете с Яковенко, Рябыкиным, Храмцовым – представителями старого тренерского штаба «Авангарда». Будут ли какие-то новые лица?

— Будут обязательно. Точно будет Владимир Копать, который сейчас поехал на чемпионат мира с молодежной сборной Беларуси. Помимо него будет еще один тренер, но я пока его не назову, – сказал Скабелка.