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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 млн евро за Перишича

06.04.2017 15:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Атакующий полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в Англии.

«Манчестер Юнайтед» уже на протяжении нескольких недель ведет работу над трансфером 28-летнего хорватского вингера, игра которого очень нравится Жозе Моуринью.

Сейчас клуб из Манчестера активизировался в связи с серьезным интересом к игроку со стороны «Челси». «МЮ» готов заплатить за Перишича требуемые миланцами 60 миллионов евро.

«Интер» собирается до 30 июня совершить одну большую сделку по продаже игрока, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей. После этого клуб продолжит инвестировать серьезные средства в новых футболистов.

 
 
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Атакующий полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в Англии.

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