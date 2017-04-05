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Шарангович, Чайка и еще 19 хоккеистов попали в состав сборной Беларуси на матчи против Латвии

06.04.2017 15:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренерский штаб сборной Беларуси назвал выездной состав на стартовые поединки «Европейского хоккейного вызова» против сборной Латвии.

Вратари: Михаил Карнаухов («Динамо-Молодечно», Экстралига), Кевин Лаланд («Динамо-Минск», КХЛ).

Защитники: Роман Граборенко, Илья Шинкевич, Кристиан Хенкель (все – «Динамо-Минск», КХЛ), Николай Стасенко («Северсталь», КХЛ), Роман Достанко («Шахтер-Солигорск», Экстралига), Павел Воробей («Динамо-Молодечно», Экстралига), Кирилл Чайка («U20», Экстралига).

Нападающие: Сергей Дрозд, Александр Китаров, Никита Комаров, Артем Волков, Данила Карабань (все – «Динамо-Минск», КХЛ), Артем Демков («Шахтер-Солигорск», Экстралига), Дмитрий Амброжейчик («Динамо-Молодечно», Экстралига), Павел Боярчук, Михаил Стефанович (оба – «Неман», Экстралига), Александр Когалев,  Максим Парфеевец (оба – «Юность», Экстралига), Егор Шарангович («U20», Экстралига).

Напомним, матчи состоятся 7 и 8 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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Тренерский штаб сборной Беларуси назвал выездной состав на стартовые поединки «Европейского хоккейного вызова» против сборной Латвии.

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