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Шарангович, Чайка и еще 19 хоккеистов попали в состав сборной Беларуси на матчи против Латвии
06.04.2017 15:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренерский штаб сборной Беларуси назвал выездной состав на стартовые поединки «Европейского хоккейного вызова» против сборной Латвии.
Вратари: Михаил Карнаухов («Динамо-Молодечно», Экстралига), Кевин Лаланд («Динамо-Минск», КХЛ).
Защитники: Роман Граборенко, Илья Шинкевич, Кристиан Хенкель (все – «Динамо-Минск», КХЛ), Николай Стасенко («Северсталь», КХЛ), Роман Достанко («Шахтер-Солигорск», Экстралига), Павел Воробей («Динамо-Молодечно», Экстралига), Кирилл Чайка («U20», Экстралига).
Нападающие: Сергей Дрозд, Александр Китаров, Никита Комаров, Артем Волков, Данила Карабань (все – «Динамо-Минск», КХЛ), Артем Демков («Шахтер-Солигорск», Экстралига), Дмитрий Амброжейчик («Динамо-Молодечно», Экстралига), Павел Боярчук, Михаил Стефанович (оба – «Неман», Экстралига), Александр Когалев, Максим Парфеевец (оба – «Юность», Экстралига), Егор Шарангович («U20», Экстралига).
Напомним, матчи состоятся 7 и 8 апреля.
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Тренерский штаб сборной Беларуси назвал выездной состав на стартовые поединки «Европейского хоккейного вызова» против сборной Латвии.
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