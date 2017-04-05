Белорусские волейболистки вышли в полуфинал юниорского чемпионата Европы для игроков до 18 лет.

В четвертом матче турнира, который проходит в голландском Арнеме, подопечные Натальи Мелянюк оказались сильнее волейболисток Румынии – 3:2 (28:26, 27:29, 27:25, 18:25, 16:14). Наиболее результативными игроками в составе белорусок стали Алина Егорова (19 очков) и Татьяна Холод (18 очков).

После победы над Румынией юниорская сборная Беларуси занимает первое место в группе II, обеспечив себе выход в полуфинал первенства, а также участие в юниорском чемпионате мира, в котором белоруски не играли последние 16 лет. Занимающая в таблице третье место Сербия в заключительном туре не сможет опередить белорусок, которым уступила 1:3. Команда Натальи Мелянюк и Виктора Дубицкого в групповой стадии также была сильнее Греции (3:0) и Словении (3:1).

Положение команд Группы II: 1. Беларусь – 11 очков (4 матча), 2. Польша – 9 (4). 3. Сербия – 7 (4). 4. Румыния – 6 (4). 5. Словения – 3 (4). 6. Греция – 0 (4).

В группе I также определился один из участников 1/2 финала. В таблице уверенно лидируют итальянки, добившиеся четырех побед.

Положение команд Группы I: 1. Италия – 12 (4). 2. Нидерланды – 6 (4). 3. Россия – 6 (4). 4. Болгария – 5 (4). 5. Турция – 4 (4). 6. Германия – 3 (4).

Заключительный матч в группе белоруски проведут 6 апреля с Польшей (18.30). Команды, занявшие первое и второе места в группах, сыграют в полуфинале континентального первенства.

Шесть лучших сборных по итогам турнира получат право выступить на чемпионате мира в аргентинских городах Росарио и Санта-Фе с 18 по 27 августа.

Наиболее высоким результатом юниорской сборной Беларуси по волейболу пока остается третье место на чемпионате Европы 2001 года.