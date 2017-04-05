﻿ Александр Нойок: «Минское «Динамо» – хороший трамплин в Европу». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Нойок: «Минское «Динамо» – хороший трамплин в Европу»

06.04.2017 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок рассказал о развитии своей карьеры.

- Раньше ты был капитаном молодежной команды донецкого «Шахтера», капитаном молодежной сборной. Тогда мог представить, что окажешься в «Динамо», но в минском, будешь играть в чемпионате Беларуси?

– Конечно, не мог представить. Но считаю, что это нормально. Минское «Динамо» – очень сильная команда, все об этом знают. Минчане всегда играют в Лиге Европы. Жизнь так сложилась, в этом ничего нет плохого.

- На родине у тебя не сложилось?

– Думаю, да. Мог достичь большего. Когда переходил в «Металлист», такие большие амбиции были. Но тренер не доверял, а когда не играешь 5-7 игр подряд, уходишь в себя. Как-то потух. Плюс потерял место в молодежке. Затем в «Металлурге» пришел в себя.

- Какие планы дальше у тебя?

– Контракт с минским «Динамо» у меня еще на два года. Планирую показывать с лучшей стороны. «Динамо» – хороший трамплин в Европу. Буду играть, доказывать. Надеюсь, что все будет хорошо, – сказал Нойок.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок рассказал о развитии своей карьеры.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
ЧЕ (U-18). Юниорская сборная Беларуси вышла в полуфинал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика