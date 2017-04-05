Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок рассказал о развитии своей карьеры.

- Раньше ты был капитаном молодежной команды донецкого «Шахтера», капитаном молодежной сборной. Тогда мог представить, что окажешься в «Динамо», но в минском, будешь играть в чемпионате Беларуси?

– Конечно, не мог представить. Но считаю, что это нормально. Минское «Динамо» – очень сильная команда, все об этом знают. Минчане всегда играют в Лиге Европы. Жизнь так сложилась, в этом ничего нет плохого.

- На родине у тебя не сложилось?

– Думаю, да. Мог достичь большего. Когда переходил в «Металлист», такие большие амбиции были. Но тренер не доверял, а когда не играешь 5-7 игр подряд, уходишь в себя. Как-то потух. Плюс потерял место в молодежке. Затем в «Металлурге» пришел в себя.

- Какие планы дальше у тебя?

– Контракт с минским «Динамо» у меня еще на два года. Планирую показывать с лучшей стороны. «Динамо» – хороший трамплин в Европу. Буду играть, доказывать. Надеюсь, что все будет хорошо, – сказал Нойок.