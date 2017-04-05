Форвард борисовского БАТЭ Виталий Родионов в диалоге с журналистом газеты «Прессбол» Сергеем Новиковым отметил, что сезон-2017 обещает быть интересным.

«Нам вовремя дали понять, что может ждать нас в будущем, если выходить на поле без необходимой злости и дерзости. Этот год уже пообещал быть крайне интересным с точки зрения конкуренции внутри страны. Мы, игроки, должны это четко понимать.

Считаю, что в нашей команде собраны не только хорошие футболисты, но и умные люди, которые быстро смекнут, в чем дело, а не станут искать оправданий в травмах, порах года и тому подобном», – сказал Родионов.

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