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Виталий Родионов: «В БАТЭ собраны умные люди, которые быстро смекнут, в чем дело, а не станут искать оправданий в травмах, порах года»
06.04.2017 18:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард борисовского БАТЭ Виталий Родионов в диалоге с журналистом газеты «Прессбол» Сергеем Новиковым отметил, что сезон-2017 обещает быть интересным.
«Нам вовремя дали понять, что может ждать нас в будущем, если выходить на поле без необходимой злости и дерзости. Этот год уже пообещал быть крайне интересным с точки зрения конкуренции внутри страны. Мы, игроки, должны это четко понимать.
Считаю, что в нашей команде собраны не только хорошие футболисты, но и умные люди, которые быстро смекнут, в чем дело, а не станут искать оправданий в травмах, порах года и тому подобном», – сказал Родионов.
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Виталий Родионов: «В БАТЭ собраны умные люди, которые быстро смекнут, в чем дело, а не станут искать оправданий в травмах, порах года»
Форвард борисовского БАТЭ Виталий Родионов в диалоге с журналистом газеты «Прессбол» Сергеем Новиковым отметил, что сезон-2017 обещает быть интересным.
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