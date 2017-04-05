|
«Локомотив» и «Урал» сыграют в финале Кубка России
06.04.2017 19:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финал Кубка России этого сезона вышли «Локомотив» и «Урал».
В 1/2 финала Кубка России «Локомотив» на своем стадионе победил «Уфу» (1:0). «Урал» дома оказался сильнее «Рубина» (2:1).
Финал Кубка России пройдет 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финал Кубка России этого сезона вышли «Локомотив» и «Урал».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии