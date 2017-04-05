﻿ «Локомотив» и «Урал» сыграют в финале Кубка России. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Локомотив» и «Урал» сыграют в финале Кубка России

06.04.2017 19:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В финал Кубка России этого сезона вышли «Локомотив» и «Урал».

В 1/2 финала Кубка России «Локомотив» на своем стадионе победил «Уфу» (1:0). «Урал» дома оказался сильнее «Рубина» (2:1).

Финал Кубка России пройдет 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финал Кубка России этого сезона вышли «Локомотив» и «Урал».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Бригада Ищенко обслужит матч 2-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Минск» и другие судейские назначения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика