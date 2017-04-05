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Бригада Ищенко обслужит матч 2-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Минск» и другие судейские назначения

06.04.2017 19:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комиссия назначений департамента судейства и инспектирования АБФФ произвела назначения судейских бригад на матчи 1-го тура высшей лиги.

Ислочь – Неман

08 апреля, 14:00

Судьи: Алексей Кульбаков, Сергей Теслюк, Денис Емельянчиков, Сергей Цинкевич, Иван Спургяш

Инспектор: Юрий Дупанов

Славия – Городея

08 апреля, 16:00

Судьи: Виктор Шимусик, Олег Маслянко, Владислав Драчевский

Инспектор: Александр Черник

Витебск – Днепр

08 апреля, 18:00

Судьи: Павел Коронец, Виктор Фомин, Виктор Карась

Инспектор: Франц Летяго

Динамо Минск – Нафтан

9 апреля, 15:00

Судьи: Андрей Василевич, Андрей Гетиков, Антон Полуянов

Инспектор: Вадим Жук

Шахтер – Гомель

9 апреля, 16:30

Судьи: Сергей Цинкевич, Виталий Малютин, Евгений Романов

Инспектор: Виктор Черник

БАТЭ – Минск

9 апреля, 17:00

Судьи: Владимир Ищенко, Кирилл Пакулин, Юрий Хомченко

Инспектор: Георгий Вербицкий

Крумкачы – Динамо Брест

9 апреля, 18:00

Судьи: Дмитрий Дмитриев, Сергей Жардецкий, Андрей Филиппович

Инспектор: Виктор Матюшев

Слуцк – Торпедо-БелАЗ

10 апреля, 17:30

Судьи: Сергей Лобацевич, Дмитрий Жук, Павел Мазуро

Инспектор: Валерий Петрович

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Комиссия назначений департамента судейства и инспектирования АБФФ произвела назначения судейских бригад на матчи 1-го тура высшей лиги.

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