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Бригада Ищенко обслужит матч 2-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Минск» и другие судейские назначения
06.04.2017 19:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Комиссия назначений департамента судейства и инспектирования АБФФ произвела назначения судейских бригад на матчи 1-го тура высшей лиги.
Ислочь – Неман
08 апреля, 14:00
Судьи: Алексей Кульбаков, Сергей Теслюк, Денис Емельянчиков, Сергей Цинкевич, Иван Спургяш
Инспектор: Юрий Дупанов
Славия – Городея
08 апреля, 16:00
Судьи: Виктор Шимусик, Олег Маслянко, Владислав Драчевский
Инспектор: Александр Черник
Витебск – Днепр
08 апреля, 18:00
Судьи: Павел Коронец, Виктор Фомин, Виктор Карась
Инспектор: Франц Летяго
Динамо Минск – Нафтан
9 апреля, 15:00
Судьи: Андрей Василевич, Андрей Гетиков, Антон Полуянов
Инспектор: Вадим Жук
Шахтер – Гомель
9 апреля, 16:30
Судьи: Сергей Цинкевич, Виталий Малютин, Евгений Романов
Инспектор: Виктор Черник
БАТЭ – Минск
9 апреля, 17:00
Судьи: Владимир Ищенко, Кирилл Пакулин, Юрий Хомченко
Инспектор: Георгий Вербицкий
Крумкачы – Динамо Брест
9 апреля, 18:00
Судьи: Дмитрий Дмитриев, Сергей Жардецкий, Андрей Филиппович
Инспектор: Виктор Матюшев
Слуцк – Торпедо-БелАЗ
10 апреля, 17:30
Судьи: Сергей Лобацевич, Дмитрий Жук, Павел Мазуро
Инспектор: Валерий Петрович
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Бригада Ищенко обслужит матч 2-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Минск» и другие судейские назначения
Комиссия назначений департамента судейства и инспектирования АБФФ произвела назначения судейских бригад на матчи 1-го тура высшей лиги.
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