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Бранфилов покинул пост главного тренера «Осиповичей» спустя месяц после назначения
06.04.2017 20:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Николай Бранфилов уволен с поста главного тренера «Осиповичей» (Д2). Назначенный в начале марта специалист на днях изъявил желание покинуть клуб. Контракт с тренером был расторгнут по соглашению сторон.
Среди причин — расхождение во взглядах со старшим тренером, а также иные возможные варианты продолжения карьеры. К началу чемпионата на должность главного тренера будет переведен нынешний старший тренер Денис Дригалев.
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Николай Бранфилов уволен с поста главного тренера «Осиповичей» (Д2).
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