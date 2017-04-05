Николай Бранфилов уволен с поста главного тренера «Осиповичей» (Д2). Назначенный в начале марта специалист на днях изъявил желание покинуть клуб. Контракт с тренером был расторгнут по соглашению сторон.

Среди причин — расхождение во взглядах со старшим тренером, а также иные возможные варианты продолжения карьеры. К началу чемпионата на должность главного тренера будет переведен нынешний старший тренер Денис Дригалев.