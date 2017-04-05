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ЧЕ (U-18). Юниорская сборная Беларуси обыграла Польшу и пробилась в полуфинал с первого места

06.04.2017 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Европы U-18

Девушки

Беларусь – Польша 3:0 (25:20, 25:16, 25:14)

Положение команд: Беларусь — 14 очков (5 матчей), Сербия — 10 (5), Польша — 9 (5), Румыния — 6 (4), Словения — 3 (4), Греция — 0 (5).

В полуфинале Беларусь сыграет с Россией или Голландией.

 
 
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Чемпионат Европы U-18 Девушки Беларусь – Польша 3:0 (25:20, 25:16, 25:14) Положение команд: Беларусь — 14 очков (5 матчей), Сербия — 10 (5), Польша — 9 (5), Румыния — 6 (4), Словения — 3 (4),...

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