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ЧЕ (U-18). Юниорская сборная Беларуси обыграла Польшу и пробилась в полуфинал с первого места
06.04.2017 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Европы U-18
Девушки
Беларусь – Польша 3:0 (25:20, 25:16, 25:14)
Положение команд: Беларусь — 14 очков (5 матчей), Сербия — 10 (5), Польша — 9 (5), Румыния — 6 (4), Словения — 3 (4), Греция — 0 (5).
В полуфинале Беларусь сыграет с Россией или Голландией.
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Чемпионат Европы U-18 Девушки Беларусь – Польша 3:0 (25:20, 25:16, 25:14) Положение команд: Беларусь — 14 очков (5 матчей), Сербия — 10 (5), Польша — 9 (5), Румыния — 6 (4), Словения — 3 (4),...
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