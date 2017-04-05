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Кирилл Кириленко: «Я так и не понял, почему «Минск» не дал мне шанс проявить себя в высшей лиге»

06.04.2017 21:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новичок брестского «Динамо» Кирилл Кириленко рассказал о причинах ухода из «Минска».

– Я подписал свой первый профессиональный контракт, поэтому немного взволнован. Это первый шаг в большой футбол. Естественно, есть немного переживаний. Хочу доказать, что готов играть на таком уровне.

Предложение от «Динамо-Брест» было еще зимой, после Кубка развития. Позже, когда не получилось по определенным причинам договориться с «Минском», я не раздумывая решил перейти в Брест. Здесь отличные условия для развития молодых футболистов.

- Расскажи подробнее о причинах, которые не позволил тебе остаться в «Минске»?

– Это скорее околофутбольные факторы. В футбольном плане все было хорошо, но я так и не понял, почему клуб не дал мне шанс проявить себя в высшей лиге. Чувствовал себя полностью готовым к переходу в большой футбол, тем более к этому были хорошие предпосылки. В этом плане ФК «Минск» не проявил инициативы.

Сейчас моя цель – играть в главной команде «Динамо-Брест» и бороться за место в основном составе. Думаю, если буду работать на тренировках и ежедневно доказывать свою состоятельность, то все получится. Разговаривал с главным тренером и спортивным директором. Они верят меня, что самое главное, – сказал Кириленко.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новичок брестского «Динамо» Кирилл Кириленко рассказал о причинах ухода из «Минска».

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