Форвард сборной Беларуси и солигорского «Шахтера» Николай Януш в беседе с журналистом газеты «Прессбол» Владимиром Пирогом восхитился антуражем стартовых матчей сезона-2017.

- Антураж встречи в Слуцке тебя порадовал?

– Да. И в первом туре в Городее он тоже понравился. По весенней части сезона видно, что народ соскучился по футболу. Могилев, Гомель, Гродно и особенно Брест... Шутка ли, свыше девяти тысяч на матче с БАТЭ! Когда вернулись из Слуцка, на клубной базе успел захватить второй тайм этого поединка. Впечатлило. Болельщики стали настоящим двенадцатым игроком хозяев — они вообще супер!

Брест всегда был футбольным городом, а сейчас такая «движуха» пошла... Вот что надо нашим областным центрам. И, может, попутно все люди надеются на рост медальной интриги в чемпионате — отсюда и повышенное внимание? Впрочем, посмотрим, каким зрительский интерес будет летом. Я хоть и не пессимист, но, думаю, он все равно снизится, – сказал Януш.