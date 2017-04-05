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Леонид Слуцкий: «Я готов начать работать в АПЛ или чемпионшипе»

06.04.2017 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о жизни в Англии.

«Когда я приехал в Англию, передо мной встало два больших вопроса. Первый – о моем английском. Возможно ли его выучить? Мне 45 лет, и нелегко сейчас начинать его учить. Но я думаю, что все в порядке с этим вопросом. Иногда мне кажется, что я близок к завершению обучения, но потом мой учитель предлагает повторить пассивные времена. Это просто невозможно! Все это вызывает определенные сложности.

Другой вопрос: могу ли я стать первым российским тренером в истории, который будет работать в Англии? Такого еще не было. Русские тренеры не работают и в других странах Европы. Испания, Италия. Я не знаю, смогу ли я стать первым или нет. Интересен ли я для английских клубов? Это еще более сложный вопрос.

Я готов стартовать в премьер-лиге или чемпионшипе. Хочу работать здесь долгое время – так же, как и в российской премьер-лиге. Я понимаю, что английского футбола важнее иметь опыт именно там, чем заграницей. Например, один успешный сезон в чемпионшипе может быть важнее старых титулов в России и 50 матчей в Лиге чемпионов. Но я готов играть по английским правилам.

Теперь я каждый день езжу в метро, как англичанин. Там очень хорошая система. Поезда тоже прекрасные. До Манчестера два часа, до Ливерпуля один час и 40 минут. Это очень быстро», – сказал Слуцкий.

 

 
 
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о жизни в Англии.

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