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Александр Нойок: «Честно, я не думал, что в Беларуси так хорошо. Мне безумно нравится Минск, нравится эта страна»
06.04.2017 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок рассказал о жизни в Беларуси.
– Еда как в Украине, все очень вкусно. Драники, конечно, класс. Со сметаночкой. Ресторанов здесь куча, можно выбрать любую кухню. Дороги прекрасные, чистота, порядок.
- Быстро ездить там нельзя.
– Да.
- Как ты с этим справляешься? Я с тобой ездил пару раз.
– Ну, не сказать, что я гонщик.
- А как сказать?
– Нормально я езжу, обычно. Штрафы приходят. Последний раз квитанция пришла аж на 138 рублей. Я не понял, где я так ехал, превысил скорость на 51 километр.
- Что тебя больше всего удивило в Беларуси?
– Честно, я не думал, что здесь так хорошо. Не хочу говорить много хорошего, а то люди подумают, что я обманываю. Я уже задумался о том, чтобы связать свою жизнь с Минском. Может быть, приобрету себе здесь жилье. Мне безумно нравится этот город, эта страна. Здесь большой порядок. Ко мне родители приезжают, батя ходит по улицам точит мороженное, – рассказал Нойок.
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Александр Нойок: «Честно, я не думал, что в Беларуси так хорошо. Мне безумно нравится Минск, нравится эта страна»
Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок рассказал о жизни в Беларуси.
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