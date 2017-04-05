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Александр Нойок: «Честно, я не думал, что в Беларуси так хорошо. Мне безумно нравится Минск, нравится эта страна»

06.04.2017 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок рассказал о жизни в Беларуси.

– Еда как в Украине, все очень вкусно. Драники, конечно, класс. Со сметаночкой. Ресторанов здесь куча, можно выбрать любую кухню. Дороги прекрасные, чистота, порядок.

- Быстро ездить там нельзя.

– Да.

- Как ты с этим справляешься? Я с тобой ездил пару раз.

– Ну, не сказать, что я гонщик.

- А как сказать?

– Нормально я езжу, обычно. Штрафы приходят. Последний раз квитанция пришла аж на 138 рублей. Я не понял, где я так ехал, превысил скорость на 51 километр.

- Что тебя больше всего удивило в Беларуси?

– Честно, я не думал, что здесь так хорошо. Не хочу говорить много хорошего, а то люди подумают, что я обманываю. Я уже задумался о том, чтобы связать свою жизнь с Минском. Может быть, приобрету себе здесь жилье. Мне безумно нравится этот город, эта страна. Здесь большой порядок. Ко мне родители приезжают, батя ходит по улицам точит мороженное, – рассказал Нойок.

 
 
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Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок рассказал о жизни в Беларуси.

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