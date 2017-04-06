﻿ Иван Головатый: «Когда будем видеть, что «Шахтер» показывает достойный результат, зарабатывает в Лиге Европы, будет принято решение и по новому стадиону». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иван Головатый: «Когда будем видеть, что «Шахтер» показывает достойный результат, зарабатывает в Лиге Европы, будет принято решение и по новому стадиону»

06.04.2017 23:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый отметил, что для того, чтобы начать строительство нового стадиона в Солигорске, «Шахтер» должен показать достойный результат.

«Будет результат – будет стадион. Сначала надо заполнить те трибуны, которые сейчас есть в Солигорске. Когда будем видеть, что команда показывает достойный результат, когда будет зарабатывать в Лиге Европы, будет принято решение и по новому стадиону. Это все зависит от команды, от болельщиков, от общего результаты», – сказал Головатый в программе «Панорама» на канале «Беларусь 1».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый отметил, что для того, чтобы начать строительство нового стадиона в Солигорске, «Шахтер» должен показать...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Нойок: «Честно, я не думал, что в Беларуси так хорошо. Мне безумно нравится Минск, нравится эта страна»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика