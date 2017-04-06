Иван Головатый: «Когда будем видеть, что «Шахтер» показывает достойный результат, зарабатывает в Лиге Европы, будет принято решение и по новому стадиону»
Размер текста:
A
A
A
Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый отметил, что для того, чтобы начать строительство нового стадиона в Солигорске, «Шахтер» должен показать достойный результат.
«Будет результат – будет стадион. Сначала надо заполнить те трибуны, которые сейчас есть в Солигорске. Когда будем видеть, что команда показывает достойный результат, когда будет зарабатывать в Лиге Европы, будет принято решение и по новому стадиону. Это все зависит от команды, от болельщиков, от общего результаты», – сказал Головатый в программе «Панорама» на канале «Беларусь 1».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый отметил, что для того, чтобы начать строительство нового стадиона в Солигорске, «Шахтер» должен показать...
Ни кабинета, ни халата. Молодая врач через суд добилась увольнения из шкловской больницы
07:34,
Tut.by
"Ведут себя так от безнаказанности". Стихийный рынок на "Каменной Горке" стал еще больше
07:30,
Tut.by
В Витебске жильцы поругались с хозяевами кафе из-за шашлыка. Конфликт решают на уровне губернатора
08:25,
Tut.by
В петербургской многоэтажке прогремел взрыв
15:30,
Tut.by
Данкверт испугался, побежденная безработица и работа мечты - все интересное за вчера
07:30,
Tut.by
СМИ: тренер из Питера совратил своих воспитанников на турбазе в РБ
11:52,
Sputnik Беларусь
"Медовый месяц кончился". Европарламент принял резолюцию по Беларуси, звучат призывы к санкциям
15:31,
Tut.by
Европарламент угрожает новыми санкциями в отношении Беларуси
09:45,
Sputnik Беларусь
МВД Беларуси и РФ признают наличие "недобросовестных туристов"
12:07,
Sputnik Беларусь
Четверо подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани ликвидированы
08:43,
Tut.by
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Александр Бородуля: «Хочется попасть на просмотр в «Сарыарку»
10:22,
Tribuna.com
Мосемгвдлишвили подписал контракт с «Гомелем»
10:08,
Tribuna.com
Андрей Богданович: «Сказался ли пропуск Олимпиады на зарплате? Естественно, она стала в два раза меньше»
09:25,
Tribuna.com
НБА. «Кливленд» обыграл «Бостон» и вернул себе первое место на Востоке, «Оклахома-Сити» одержал победу над «Мемфисом» и другие результаты
08:03,
Tribuna.com
НХЛ. «Баффало» обыграл «Монреаль», «Вашингтон» был сильнее «Рейнджерс»
08:00,
Tribuna.com
Иван Головатый: «Когда будем видеть, что «Шахтер» показывает достойный результат, зарабатывает в Лиге Европы, будет принято решение и по новому стадиону»
23:10,
Tribuna.com
Александр Нойок: «На какой позиции играю в «Динамо»? Я и Бонуччи был, и Кьеллини был»
00:10,
Tribuna.com
Все новости
Ни кабинета, ни халата. Молодая врач через суд добилась увольнения из шкловской больницы 06.04.2017,
Tut.by
"Ведут себя так от безнаказанности". Стихийный рынок на "Каменной Горке" стал еще больше 06.04.2017,
Tut.by
В Витебске жильцы поругались с хозяевами кафе из-за шашлыка. Конфликт решают на уровне губернатора 06.04.2017,
Tut.by
В петербургской многоэтажке прогремел взрыв 06.04.2017,
Tut.by
Данкверт испугался, побежденная безработица и работа мечты - все интересное за вчера 06.04.2017,
Tut.by
СМИ: тренер из Питера совратил своих воспитанников на турбазе в РБ 06.04.2017,
Sputnik Беларусь
"Медовый месяц кончился". Европарламент принял резолюцию по Беларуси, звучат призывы к санкциям 06.04.2017,
Tut.by
"Сын говорил о дедовщине, мы просили о нем позаботиться". В Борисове умер 25-летний солдат
04.04.2017,
Tut.by
Ни кабинета, ни халата. Молодая врач через суд добилась увольнения из шкловской больницы
06.04.2017,
Tut.by
Список услуг, которые можно оказывать без регистрации ИП, расширят в РБ
05.04.2017,
Sputnik Беларусь
Что произошло в Санкт-Петербурге 3 апреля (ВИДЕО)
04.04.2017,
21.by
"Это рейдерский захват театра". Актеры "Христофора" отказались работать с Евгением Крыжановским
03.04.2017,
Tut.by
"Сошли с ума - это мягко сказано". В Минске с ажиотажем прошел фестиваль бонстиков
02.04.2017,
Tut.by
Откровения мужчины: "Я не знал, что чувства находятся не внизу живота, а на кончиках пальцев"
01.04.2017,
Tut.by
Комментарии