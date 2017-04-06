Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый отметил, что для того, чтобы начать строительство нового стадиона в Солигорске, «Шахтер» должен показать достойный результат.

«Будет результат – будет стадион. Сначала надо заполнить те трибуны, которые сейчас есть в Солигорске. Когда будем видеть, что команда показывает достойный результат, когда будет зарабатывать в Лиге Европы, будет принято решение и по новому стадиону. Это все зависит от команды, от болельщиков, от общего результаты», – сказал Головатый в программе «Панорама» на канале «Беларусь 1».