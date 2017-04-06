Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок считает, что минское «Динамо» может стать трамплином для футболистов.

– Можно сказать, что «Динамо» может стать серьезным трамплином для футболиста?

– Конечно, об этом все знают. Команда каждый год в призах. Задача, конечно, стоит выиграть чемпионство. Но ввиду множества причин не можем выиграть чемпионат долгое время. Команда играет в еврокубках, раньше играла в групповой стадии Лиги Европы.

– Главный соперник «Динамо» – БАТЭ?

– Да, конечно.

– Можно сравнить с противостоянием «Динамо» Киев – «Шахтер» Донецк?

– Конечно, по белорусским меркам. И по накалу, и по ажиотажу.

– Какие у тебя счета были в матчах с БАТЭ?

– 3:3 и 1:1, прагматично.

– На какой позиции ты играешь? По-моему везде был, кроме ворот.

– Играл опорного, играл центрального защитника, играл в схеме с тремя центральными защитниками.

– Как «Ювентус»?

– И Кьеллини, и Бонуччи был. И там, и там. Инсайда играл. Голы? Могу только с сорока метров на удачу.

– Как дела с карточками?

– В прошлом году это была проблема. В прошлом году было 5 за сезон.

– Веришь, что из «Динамо» можно попасть в сборную Украины?

– Конечно верю, очень хочу.

– Что для этого надо сделать?

– Играть хорошо. Если буду хорошо играть, то меня заметят. Буду стараться, – сказал Нойок.