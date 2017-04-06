|
Александр Нойок: «На какой позиции играю в «Динамо»? Я и Бонуччи был, и Кьеллини был»
07.04.2017 00:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок считает, что минское «Динамо» может стать трамплином для футболистов.
– Можно сказать, что «Динамо» может стать серьезным трамплином для футболиста?
– Конечно, об этом все знают. Команда каждый год в призах. Задача, конечно, стоит выиграть чемпионство. Но ввиду множества причин не можем выиграть чемпионат долгое время. Команда играет в еврокубках, раньше играла в групповой стадии Лиги Европы.
– Главный соперник «Динамо» – БАТЭ?
– Да, конечно.
– Можно сравнить с противостоянием «Динамо» Киев – «Шахтер» Донецк?
– Конечно, по белорусским меркам. И по накалу, и по ажиотажу.
– Какие у тебя счета были в матчах с БАТЭ?
– 3:3 и 1:1, прагматично.
– На какой позиции ты играешь? По-моему везде был, кроме ворот.
– Играл опорного, играл центрального защитника, играл в схеме с тремя центральными защитниками.
– Как «Ювентус»?
– И Кьеллини, и Бонуччи был. И там, и там. Инсайда играл. Голы? Могу только с сорока метров на удачу.
– Как дела с карточками?
– В прошлом году это была проблема. В прошлом году было 5 за сезон.
– Веришь, что из «Динамо» можно попасть в сборную Украины?
– Конечно верю, очень хочу.
– Что для этого надо сделать?
– Играть хорошо. Если буду хорошо играть, то меня заметят. Буду стараться, – сказал Нойок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок считает, что минское «Динамо» может стать трамплином для футболистов.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии