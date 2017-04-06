﻿ НХЛ. «Бостон» сыграет с «Оттавой», «Торонто» примет «Тампу» и другие матчи. 21.by
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НХЛ. «Бостон» сыграет с «Оттавой», «Торонто» примет «Тампу» и другие матчи

07.04.2017 00:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Нью-Джерси – Питтсбург 4:7 (1:2, 3:3, 0:2)
Дата проведения
7 апреля, 02.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Ноусен (Юсефсон, Беннетт)
1:1 – 14 Раст (Бонино)
1:2 – 17 Гюнцель (Шульц, Бонино)
2:2 – 20 Мур (Хенрик, Палмиери)
2:3 – 22 Арчибальд (Рауни, Уилсон)
2:4 – 23 Шири (Гюнцель, Кросби)
3:4 – 25 Холл (Зэйджак, Грин)
3:5 – 27 Хернквист (Кросби, Кессел)
4:5 – 38 Палмиери (Зэйджак)
4:6 – 41 Каллен (Хэйнси, Кюнхакль)
4:7 – 56 Бонино (Руэдел, Думулин)
Бостон – Оттава 1:2 (1:0, 0:1, 0:0)
Дата проведения
7 апреля, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 10 Стэффорд (Хара)
1:1 – 27 Берроуз ()
Каролина – Айлендерс 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Дата проведения
7 апреля, 02.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Нелсон ()
0:2 – 4 Мэйфилд (Бовилье, Ли)
0:3 – 20 Лэдд (Ледди, Бэйли)
Коламбус – Виннипег 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)
Дата проведения
7 апреля, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Фолиньо ()
1:1 – 13 Труба (Армия, Литтл)
1:2 – 15 Шайфли (Копп, Уилер)
1:3 – 23 Перро (Литтл)
2:3 – 27 Саад (Бьоркстранн)
3:3 – 32 Саад (Веннберг)
3:4 – 44 Труба (Литтл, Перро)
3:5 – 49 Литтл (Мелхиори, Перро)
4:5 – 54 Дженнер (Бьоркстранн, Хартнелл)
Флорида – Сент-Луис 3:6 (0:1, 1:1, 2:4)
Дата проведения
7 апреля, 02.30, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 12 Ривс (Апшолл)
1:1 – 26 Трочек (Маккошен, Ягр)
1:2 – 27 Тарасенко (Барбашев, Шварц)
2:2 – 40 Мэтисон (Юбердо, Петрович)
2:3 – 45 Перрон (Парайко)
3:3 – 47 Мальгин (Демерс, Сивиур)
3:4 – 50 Берглунд (Перрон, Шмалц)
3:5 – 53 Пьетранжело (Лехтеря, Шварц)
3:6 – 59 Шварц (Тарасенко, Пьетранжело)
Торонто – Тампа-Бэй 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Дата проведения
7 апреля, 02.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 27 Пойнт (Хедман, Палат)
1:1 – 29 Кадри (Бозак, Ханвик)
1:2 – 31 Кучеров (Хедман)
1:3 – 42 Бурнивал (Хедман, Шустр)
1:4 – 54 Пойнт (Дотчин, Палат)
Даллас – Нэшвилл 3:7 (3 период)
Дата проведения
7 апреля, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Арвидссон (Йернкрук, Смит)
0:2 – 13 Смит (Арвидссон)
0:3 – 18 Арвидссон (Битетто)
0:4 – 18 Фиала (Суббан, Паренто)
0:5 – 21 Золнерчик (Уотсон, Суббан)
1:5 – 22 Спецца (Бенн)
2:5 – 30 Факса (Хэмьюс, Смит)
3:5 – 32 Дикинсон (Элие, Факса)
3:6 – 37 Йоси (Арвидссон, Нил)
3:7 – 53 Смит (Хант, Битетто)
Колорадо – Миннесота 2:2 (3 период)
Дата проведения
7 апреля, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Цукер (Брудин, Койл)
0:2 – 14 Проссер (Паризе, Койл)
1:2 – 25 Джост (Ландескуг, Грималди)
2:2 – 34 Бошемен (Андригетто)
Анахайм – Чикаго 1:0 (2 период)
Дата проведения
7 апреля, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Перри (Ватанен, Ракелль)
Аризона – Ванкувер 2:1 (2 период)
Дата проведения
7 апреля, 05.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Шенн (Дворак, Перлини)
1:1 – 7 Голдобин (Х.Седин, Д.Седин)
2:1 – 20 Врбата (Деанджело, Чикран)
Сан-Хосе – Эдмонтон 1:0 (1 период)
Дата проведения
7 апреля, 05.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Уорд (Влэшик, Шлемко)
Лос-Анджелес – Калгари 1:1 (1 период)
Дата проведения
7 апреля, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Беннетт (Джиордано, Баклунд)
1:1 – 6 Льюис (Форборт, Картер)

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