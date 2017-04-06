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НХЛ. «Бостон» сыграет с «Оттавой», «Торонто» примет «Тампу» и другие матчи
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НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
7 апреля, 02.00, «Prudential Center»
-
1:0 – 4
Ноусен (Юсефсон, Беннетт)
-
1:1 – 14
Раст (Бонино)
-
1:2 – 17
Гюнцель (Шульц, Бонино)
-
2:2 – 20
Мур (Хенрик, Палмиери)
-
2:3 – 22
Арчибальд (Рауни, Уилсон)
-
2:4 – 23
Шири (Гюнцель, Кросби)
-
3:4 – 25
Холл (Зэйджак, Грин)
-
3:5 – 27
Хернквист (Кросби, Кессел)
-
4:5 – 38
Палмиери (Зэйджак)
-
4:6 – 41
Каллен (Хэйнси, Кюнхакль)
-
4:7 – 56
Бонино (Руэдел, Думулин)
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НХЛ Регулярный чемпионат Таблица НХЛ Статистика НХЛ.
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