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Иско выложил фотографию с чипсами «Барселоны», потом удалил ее и сказал, что не собирается переходить в «Барсу»
07.04.2017 03:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Реала» Иско выставил в stories инстаграма фотографию, на которой видны брендированные чипсы «Барселоны». Из-за реакции подписчиков он вскоре заменил фотографию.
«Я совершенно не собираюсь в «Барселону»! Фотография означает, что мы собирались съесть их как чипсы! Кстати, я их даже не попробовал. Просто друзья решили придумать мне проблемы», – написал Иско в твиттере.
Ранее появилась информация, что в приглашении Иско заинтересована «Барселона».
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Иско выложил фотографию с чипсами «Барселоны», потом удалил ее и сказал, что не собирается переходить в «Барсу»
Полузащитник «Реала» Иско выставил в stories инстаграма фотографию, на которой видны брендированные чипсы «Барселоны».
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