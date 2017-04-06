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Sky Sport: вопрос с переходом Лукаку в «Челси» практически решен
07.04.2017 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист Sky Sport Italia Массимо Марианелла сообщил, что форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку близок к возращению в «Челси».
«Думаю, этим летом «Челси» совершит немало топ-трансферов. Конте хочет, чтобы команда стала реальным претендентом на победу в Лиге чемпионов.
Могу сказать, что вопрос с переходом Лукаку в «Челси» практически решен. Кроме того, по информации английских СМИ, Алексис Санчес тоже станет игроком «синих», – сказал Марианелла.
Лукаку выступал за «Челси» в сезоне-2011/12, позже играл на правах аренды в «Вест Бромвиче» и «Эвертоне». В 2014 году мерсисайдцы выкупили 23-летнего бельгийца у «Челси» за 28 миллионов фунтов.
В 30 матчах текущего чемпионата Англии Лукаку забил 21 гол и сделал 6 результативных передач.
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Журналист Sky Sport Italia Массимо Марианелла сообщил, что форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку близок к возращению в «Челси».
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