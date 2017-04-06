НБА. «Индиана» обыграла «Милуоки», «Атланта» нанесла поражение «Бостону» и другие результаты
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись шесть матчей. «Индиана» обыграла «Милуоки» (104:89) и поднялась на 8-е место в Восточной конференции. «Атланта» нанесла «Бостону» второе поражение подряд (123:116).
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
7 апреля, 02.00,
«Bankers Life Fieldhouse»
Индиана
(23 + 10 подборов),
Джордж (15 + 7 передач),
Тиг (12 + 11 подборов),
Янг (10),
Тернер (8 + 5 перехватов) Эллис старт;
(11 + 7 подборов),
Серафин (10),
Брукс (9),
Стивенсон (6),
Майлз (0),
Янг (0). Кристмас
Милуоки
(25 + 7 подборов + 6 передач),
Адетокумбо (10),
Миддлтон (8),
Деллаведова (8),
Снелл (4) Макер старт;
(15),
Телетович (4),
Терри (4),
Вон (4),
Монро (3),
Бизли (2),
Пэйтон (2). Хоуз
Дата проведения
7 апреля, 02.00,
«Wells Fargo Center»
Филадельфия
(18),
Луваву-Кабарро (17),
Андерсон (10 + 10 подборов),
Холмс (9 + 8 передач + 5 потерь),
Макконнелл (9 + 10 подборов) Шарич старт;
(13),
Стаускас (4),
Хендерсон (4),
Пойтресс (4 + 8 подборов),
Лонг (2). Сплиттер
Чикаго
(22 + 8 подборов),
Миротич (19 + 10 подборов + 10 передач + 6 потерь),
Батлер (15 + 8 подборов),
Грант (9 + 7 подборов),
Лопес (7) Ципзер старт;
(14),
Ловернь (12 + 11 подборов),
Портис (2),
Картер-Уильямс (2),
Морроу (0),
Кэнан (0),
Пэйн (0),
Валентайн (0). Фелисио
Дата проведения
7 апреля, 02.00,
«Amway Center»
Орландо
(22 + 11 передач),
Пэйтон (21),
Гордон (20),
Микс (18 + 12 подборов),
Вучевич (5) Росс старт;
(11),
Хезонья (8 + 7 подборов),
Джордж-Хант (5),
Огастин (5),
Бийомбо (0),
Гарино (0). Циммерман
Бруклин
(32),
Лин (20),
ЛеВерт (10),
Лопес (6),
Холлис-Джефферсон (0) Фой старт;
(11),
Динуидди (10),
Уайтхэд (10),
Хэмилтон (6),
Гудвин (2). Эйси
Дата проведения
7 апреля, 02.30,
«Madison Square Garden»
Нью-Йорк
(23),
Энтони (13 + 8 подборов),
Эрнангомес (12),
Бэйкер (11 + 8 подборов + 5 перехватов),
Ли (0) Пламли старт;
(16),
Холидэй (10),
Вуячич (8),
Кузминскас (7),
О’Куинн (3). Ндур
Вашингтон
(25),
Бил (24 + 8 передач),
Уолл (16),
Гортат (7 + 9 подборов),
Портер (5) Смит старт;
(13),
Убре (8),
Богданович (4),
Дженнингс (4). Маинми
Дата проведения
7 апреля, 03.00,
«Philips Arena»
Атланта
(23),
Хардуэй (20 + 7 подборов),
Принс (18),
Шредер (10 + 8 подборов),
Ховард (7 + 7 подборов) Ильясова старт;
(26 + 12 подборов),
Миллсэп (12),
Бэйзмор (3),
Кальдерон (2),
Данливи (2),
Мускала (0). Бембри
Бостон
(35),
Томас (24),
Краудер (17),
Брэдли (4),
Хорфорд (2 + 6 передач) Джонсон старт;
(18 + 7 передач + 6 перехватов),
Смарт (7),
Браун (7 + 8 подборов),
Олиник (2),
Жеребко (0),
Грин (0). Мики
Дата проведения
7 апреля, 05.30,
«Moda Center»
Портленд
(22 + 9 подборов + 8 передач),
Лиллард (18),
Макколлум (15 + 7 подборов),
Амину (9 + 7 подборов),
Вонле (4) Харклесс старт;
(25),
Крэбб (10 + 7 подборов),
Тернер (2). Ленард
Миннесота
(36 + 8 подборов),
Уиггинс (24 + 16 подборов),
Таунс (19 + 7 подборов),
Рубио (4 + 11 подборов),
Дженг (2) Раш старт;
(7),
Мухаммад (4),
Каспи (2),
Джонс (0),
Данн (0). Пэйн
Таблица НБА
Статистика НБА
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись шесть матчей.
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