﻿ НБА. «Индиана» обыграла «Милуоки», «Атланта» нанесла поражение «Бостону» и другие результаты. 21.by
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НБА. «Индиана» обыграла «Милуоки», «Атланта» нанесла поражение «Бостону» и другие результаты

07.04.2017 07:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись шесть матчей. «Индиана» обыграла «Милуоки» (104:89) и поднялась на 8-е место в Восточной конференции. «Атланта» нанесла «Бостону» второе поражение подряд (123:116).

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Милуоки 104:89 (25:21, 31:29, 29:23, 19:16)
Дата проведения
7 апреля, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика
Индиана
Джордж (23 + 10 подборов), Тиг (15 + 7 передач), Янг (12 + 11 подборов), Тернер (10), Эллис (8 + 5 перехватов)  старт; Серафин (11 + 7 подборов), Брукс (10), Стивенсон (9), Майлз (6), Янг (0), Кристмас (0).
Милуоки
Адетокумбо (25 + 7 подборов + 6 передач), Миддлтон (10), Деллаведова (8), Снелл (8), Макер (4)  старт; Телетович (15), Терри (4), Вон (4), Монро (4), Бизли (3), Пэйтон (2), Хоуз (2).

 

Филадельфия – Чикаго 90:102 (17:27, 30:26, 20:25, 23:24)
Дата проведения
7 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Луваву-Кабарро (18), Андерсон (17), Холмс (10 + 10 подборов), Макконнелл (9 + 8 передач + 5 потерь), Шарич (9 + 10 подборов)  старт; Стаускас (13), Хендерсон (4), Пойтресс (4), Лонг (4 + 8 подборов), Сплиттер (2).
Чикаго
Миротич (22 + 8 подборов), Батлер (19 + 10 подборов + 10 передач + 6 потерь), Грант (15 + 8 подборов), Лопес (9 + 7 подборов), Ципзер (7)  старт; Ловернь (14), Портис (12 + 11 подборов), Картер-Уильямс (2), Морроу (2), Кэнан (0), Пэйн (0), Валентайн (0), Фелисио (0).

 

Орландо – Бруклин 115:107 (22:25, 28:25, 36:21, 29:36)
Дата проведения
7 апреля, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Пэйтон (22 + 11 передач), Гордон (21), Микс (20), Вучевич (18 + 12 подборов), Росс (5)  старт; Хезонья (11), Джордж-Хант (8 + 7 подборов), Огастин (5), Бийомбо (5), Гарино (0), Циммерман (0).
Бруклин
Лин (32), ЛеВерт (20), Лопес (10), Холлис-Джефферсон (6), Фой (0)  старт; Динуидди (11), Уайтхэд (10), Хэмилтон (10), Гудвин (6), Эйси (2).

 

Нью-Йорк – Вашингтон 103:106 (27:33, 24:26, 24:23, 28:24)
Дата проведения
7 апреля, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Энтони (23), Эрнангомес (13 + 8 подборов), Бэйкер (12), Ли (11 + 8 подборов + 5 перехватов), Пламли (0)  старт; Холидэй (16), Вуячич (10), Кузминскас (8), О’Куинн (7), Ндур (3).
Вашингтон
Бил (25), Уолл (24 + 8 передач), Гортат (16), Портер (7 + 9 подборов), Смит (5)  старт; Убре (13), Богданович (8), Дженнингс (4), Маинми (4).

 

Атланта – Бостон 123:116 (32:24, 39:31, 28:34, 24:27)
Дата проведения
7 апреля, 03.00, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Хардуэй (23), Принс (20 + 7 подборов), Шредер (18), Ховард (10 + 8 подборов), Ильясова (7 + 7 подборов)  старт; Миллсэп (26 + 12 подборов), Бэйзмор (12), Кальдерон (3), Данливи (2), Мускала (2), Бембри (0).
Бостон
Томас (35), Краудер (24), Брэдли (17), Хорфорд (4), Джонсон (2 + 6 передач)  старт; Смарт (18 + 7 передач + 6 перехватов), Браун (7), Олиник (7 + 8 подборов), Жеребко (2), Грин (0), Мики (0).

 

Портленд – Миннесота 105:98 (20:34, 33:27, 27:26, 25:11)
Дата проведения
7 апреля, 05.30, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика
Портленд
Лиллард (22 + 9 подборов + 8 передач), Макколлум (18), Амину (15 + 7 подборов), Вонле (9 + 7 подборов), Харклесс (4)  старт; Крэбб (25), Тернер (10 + 7 подборов), Ленард (2).
Миннесота
Уиггинс (36 + 8 подборов), Таунс (24 + 16 подборов), Рубио (19 + 7 подборов), Дженг (4 + 11 подборов), Раш (2)  старт; Мухаммад (7), Каспи (4), Джонс (2), Данн (0), Пэйн (0).

 

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись шесть матчей.

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