Председатель правления «Немана» Анатолий Варивончик рассказал о роли губернатора в завоевании Кубка президента.

«В клубе были и хорошие времена, и не очень хорошие, и плохие. Приходилось как-то проходить эти моменты.

Очень важно, когда руководство [города и области] с пониманием относится, помогает, приходит, поддерживает, переживает. За наш успех нужно благодарить нашего генерального спонсора и губернатора, который и выслушает, и покарит, и поругает, но очень помогает. Без него не было бы того результата, который мы сегодня имеем», – сказал Варивончик в эфире «Беларусь-5».

Напомним, в финале экстралиги «Неман» обыграл «Юность» 4:0.