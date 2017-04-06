﻿ Кубок Дэвиса. Беларусь – Австрия. Герасимов против Геральда Мельцера, Ивашко встретится с Юргеном Мельцером. 21.by
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Кубок Дэвиса. Беларусь – Австрия. Герасимов против Геральда Мельцера, Ивашко встретится с Юргеном Мельцером

07.04.2017 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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7 – 9 апреля состоится поединок 2-го круга первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса Беларусь — Австрия.

Кубок Дэвиса

Евро-Африканская зона

Первая группа

2 круг

Беларусь – Австрия – 0:0

Егор Герасимов (Беларусь) — Геральд Мельцер (Австрия)

7 апреля, 11:00

Илья Ивашко (Беларусь) — Юрген Мельцер (Австрия)

7 апреля

Максим Мирный/Илья Ивашко (Беларусь) — Александр Пейя/Юлиан Ноул (Австрия)

8 апреля, 13:00

Илья Ивашко (Беларусь) — Геральд Мельцер (Австрия)

9 апреля, 11:00

Егор Герасимов (Беларусь) — Юрген Мельцер (Австрия)

9 апреля

 
 
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7 – 9 апреля состоится поединок 2-го круга первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса Беларусь — Австрия.

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