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Кубок Дэвиса. Беларусь – Австрия. Герасимов против Геральда Мельцера, Ивашко встретится с Юргеном Мельцером
07.04.2017 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
7 – 9 апреля состоится поединок 2-го круга первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса Беларусь — Австрия.
Кубок Дэвиса
Евро-Африканская зона
Первая группа
2 круг
Беларусь – Австрия – 0:0
Егор Герасимов (Беларусь) — Геральд Мельцер (Австрия)
7 апреля, 11:00
Илья Ивашко (Беларусь) — Юрген Мельцер (Австрия)
7 апреля
Максим Мирный/Илья Ивашко (Беларусь) — Александр Пейя/Юлиан Ноул (Австрия)
8 апреля, 13:00
Илья Ивашко (Беларусь) — Геральд Мельцер (Австрия)
9 апреля, 11:00
Егор Герасимов (Беларусь) — Юрген Мельцер (Австрия)
9 апреля
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Кубок Дэвиса. Беларусь – Австрия. Герасимов против Геральда Мельцера, Ивашко встретится с Юргеном Мельцером
7 – 9 апреля состоится поединок 2-го круга первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса Беларусь — Австрия.
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