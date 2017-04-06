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«Интер» ведет переговоры со Спаллетти

07.04.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти по окончании сезона может возглавить «Интер».

Сообщается, что руководство миланского клуба уже провело соответствующие переговоры с 58-летним специалистом, чей контракт с римлянами заканчивается ближайшим летом.

В ходе переговоров Спаллетти заявил, что если ему не удастся выиграть с «Ромой» скудетто, его уход из клуба будет правильным решением.

«Интер» обратился к кандидатуре экс-тренера «Зенита» после того, как Антонио Конте решил остаться в «Челси».

Ранее Спаллетти связывали с возможным назначением в «Ювентус» и «Тоттенхэм».

После 30 туров «Рома» занимает в таблице серии А 2-е место, отставая от «Ювентуса» на 6 очков.

 
 
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Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти по окончании сезона может возглавить «Интер».

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