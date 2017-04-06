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В предварительной заявке «Гранита» на сезон значится 13 футболистов
07.04.2017 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
В предварительной заявке «Гранита» на сезон значится 13 футболистов.
Вратари: Павел Охремчук, Артем Синица
Защитники: Александр Красий, Филипп Поляков, Станислав Нахимов, Павел Забелин
Полузащитники: Антон Терещенко, Павел Цеслюкевич, Максим Квенцер, Александр Минко
Нападающие: Кирилл Вайтехович, Егор Пицык, Андрей Антанюк.
Напомним, по итогам сезона-2016 «Гранит» вылетел в первую лигу.
В течение предыдущего сезона в высшей лиге в заявку «Гранита» на матчи нередко попадали меньше 18 человек.
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В предварительной заявке Гранита на сезон значится 13 футболистов.
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