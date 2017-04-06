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Сергей Стась-младший не поехал со сборной Беларуси в Даугавпилс из-за проблем с визой

07.04.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Беларуси отправилась на товарищеские матчи с Латвией в Даугавпилс.

Как сообщил главный тренер команды Дэйв Льюис, форвард команды Сергей Стась-младший не поехал в Латвию из-за проблем с визой.

Напомним, минувший сезон Сергей Стась-младший провел в клубе второй немецкой лиги «Байройте».

Латвия, как и Германия, входит в Шенгенскую зону.

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Сборная Беларуси отправилась на товарищеские матчи с Латвией в Даугавпилс.

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