Сборная Беларуси отправилась на товарищеские матчи с Латвией в Даугавпилс.

Как сообщил главный тренер команды Дэйв Льюис, форвард команды Сергей Стась-младший не поехал в Латвию из-за проблем с визой.

Напомним, минувший сезон Сергей Стась-младший провел в клубе второй немецкой лиги «Байройте».

Латвия, как и Германия, входит в Шенгенскую зону.

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