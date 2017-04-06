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Дэйв Льюис: «Вудкрофт должен будет заплатить за ужин в качестве наказания за опоздание»

07.04.2017 11:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о «наказании» для Крэйга Вудкрофта за поздний приезд в кэмп сборной.

— Что нового привнес приезд Крэйга Вудкрофта?

— То, что он должен будет заплатить за ужин. В качестве наказания за то, что опоздал с прибытием на один день. А если серьезно, Крэйг рад снова быть с нами. Утром мы обсудили с ним уже проделанную работу. Это было несложно, учитывая, что ее план мы составляли совместно, постоянно были на связи, – сказал Вудкрофт.

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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о «наказании» для Крэйга Вудкрофта за поздний приезд в кэмп сборной.

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