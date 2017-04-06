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SEHA-лига. Финал четырех. Полуфиналы. БГК против «Веспрема», «Вардар» – «Загреб»
07.04.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
БГК им. Мешкова стартует в полуфинале Финала четырех SEHA-Лиги, который в этом году впервые состоится в Бресте.
SEHA-Лига
Финал четырех
Полуфиналы
«Вардар» (Македония) – «Загреб» (Хорватия)
7 апреля, 18:30
БГК им. Мешкова (Беларусь) – «Веспрем» (Венгрия)
7 апреля, 21:00
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