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Леандро Торрес: «Был удивлен, когда не поставили последний пенальти, который видели все, кроме БАТЭ и судьи»
07.04.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Аргентинский полузащитник «Динамо-Брест» Леандро Торрес поделился впечатлениями после первого полуфинального матча Кубка Беларуси, в котором брестчане дома обыграли БАТЭ со счетом 2:0.
– Тяжелая игра, в которой мы работали до последней минуты. Быстрый гол дал спокойствие и больше уверенности в том, что мы сможем победить. Хороший резульат, после которого нужно продолжать работать. Многие игроки сегодня не смогли принять участие в матче, но они каждый день трудятся вместе с нами и помогают становиться лучше. Каждый из них может усилить команду.
- Как показалось, судья сыграл важную роль в матче.
– Были разные решения. Он судил примерно одинаково на обе команды, но я был удивлен, когда не поставили последний пенальти [за фол Щербицкого на Куяте], который видели все, кроме БАТЭ и судьи.
- Согласен с тем, что номинально самый опасный соперник оказался не показал себя с наилучшей стороны?
– Они знают, что являются очень сильной командой, но у нас есть свои козыри. БАТЭ не смог сыграть в свой лучший футбол, хотя в их действиях читалась уверенность и спокойствие. Дома они очень сильны.
- Слышал, как болельщики скандировали твое имя во время замены?
– В тот момент я был очень увлечен матчем. Если говорить об атмосфере в общем, то это было великолепно. Мне кажется, что в Бресте такого очень давно не было, – сказал Щербицкий.
Видео эпизода, в котором Щербицкий грубо сыграл против Куяте, можно посмотреть по ссылке.
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Леандро Торрес: «Был удивлен, когда не поставили последний пенальти, который видели все, кроме БАТЭ и судьи»
Аргентинский полузащитник «Динамо-Брест» Леандро Торрес поделился впечатлениями после первого полуфинального матча Кубка Беларуси, в котором брестчане дома...
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