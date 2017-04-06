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Леандро Торрес: «Был удивлен, когда не поставили последний пенальти, который видели все, кроме БАТЭ и судьи»

07.04.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Аргентинский полузащитник «Динамо-Брест» Леандро Торрес поделился впечатлениями после первого полуфинального матча Кубка Беларуси, в котором брестчане дома обыграли БАТЭ со счетом 2:0.

– Тяжелая игра, в которой мы работали до последней минуты. Быстрый гол дал спокойствие и больше уверенности в том, что мы сможем победить. Хороший резульат, после которого нужно продолжать работать. Многие игроки сегодня не смогли принять участие в матче, но они каждый день трудятся вместе с нами и помогают становиться лучше. Каждый из них может усилить команду.

- Как показалось, судья сыграл важную роль в матче.

– Были разные решения. Он судил примерно одинаково на обе команды, но я был удивлен, когда не поставили последний пенальти [за фол Щербицкого на Куяте], который видели все, кроме БАТЭ и судьи.

- Согласен с тем, что номинально самый опасный соперник оказался не показал себя с наилучшей стороны?

– Они знают, что являются очень сильной командой, но у нас есть свои козыри. БАТЭ не смог сыграть в свой лучший футбол, хотя в их действиях читалась уверенность и спокойствие. Дома они очень сильны.

- Слышал, как болельщики скандировали твое имя во время замены?

– В тот момент я был очень увлечен матчем. Если говорить об атмосфере в общем, то это было великолепно. Мне кажется, что в Бресте такого очень давно не было, – сказал Щербицкий.

Видео эпизода, в котором Щербицкий грубо сыграл против Куяте, можно посмотреть по ссылке.

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Теги: Брест
 
 
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Аргентинский полузащитник «Динамо-Брест» Леандро Торрес поделился впечатлениями после первого полуфинального матча Кубка Беларуси, в котором брестчане дома...

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