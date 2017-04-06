﻿ Леонид Бразинский: «Все разговоры о том, что БГК должен растить перспективную молодежь, в корне неверны». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Леонид Бразинский: «Все разговоры о том, что БГК должен растить перспективную молодежь, в корне неверны»

07.04.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Заслуженный тренер СССР и БССР Леонид Бразинский поделился мнением о роли БГК в росте перспективной молодежи.

— Летом БГК уже точно покинут Криштопанс, Атьман и Бабичев. Кого из них считаете наибольшей потерей для клуба?

— Для меня здесь все очевидно — это латвиец. Дайнис не просто продуктивно действует в нападении, талантливый левша, он и весьма добротно играет в защите. Криштопанс действительно значимый игрок в команде. Впрочем, и у него бывали весьма серьезные ошибки. Но как без них… Наверное, все дело в элементарной усталости. Что касается Атьмана, то его уровень игры также всем хорошо известен. Кто знает, как бы сложилась ответная встреча с «Фленсбургом», будь в распоряжении БГК россиянин в составе. Ну а Максиму пожелаю удачи в «Моторе». Он действительно хороший защитник.

Летом Сергею Бебешко придется все начинать сначала. Вообще, тренер профессиональных клубов — это человек, который делает постановку на матч. Это в детско-юношеских командах ребят учат играть в гандбол, прививая им технику. А в такие команды, как БГК, уже должны приходить исполнители, которые готовы давать результат. Особенно когда речь идет о тех деньгах, которые получают «мешковцы». В таком случае задача Бебешко — соединить в единый механизм данных игроков, чтобы команда хорошо выступала. И здесь дело не только в легионерах. В БГК можно взять хоть десяток игроков с белорусским паспортом, но при условии, что все они будут соответствовать уровню борьбы в Лиге чемпионов. Все разговоры о том, что БГК должен растить перспективную молодежь, в корне неверны. Для этого в Беларуси есть СКА. В Бресте же платят большие деньги для того, чтобы показывать результат здесь и сейчас, а не на перспективу. И учить гандболистов играть там никто не собирается. Вот соответствуют Кулак и Юринок необходимому уровню — их и задействуют в матчах. Вспомните Юринка в прошлом сезоне. Он же сидел на скамейке у СКА! Но вернулся в Брест и сегодня проявляет себя весьма достойно, – сказал Бразинский.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заслуженный тренер СССР и БССР Леонид Бразинский поделился мнением о роли БГК в росте перспективной молодежи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Крумкачы» вернули БАТЭ 35 тысяч долларов из 150, еще 15 тысяч будет выплачено в апреле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика