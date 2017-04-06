Заслуженный тренер СССР и БССР Леонид Бразинский поделился мнением о роли БГК в росте перспективной молодежи.

— Летом БГК уже точно покинут Криштопанс, Атьман и Бабичев. Кого из них считаете наибольшей потерей для клуба?

— Для меня здесь все очевидно — это латвиец. Дайнис не просто продуктивно действует в нападении, талантливый левша, он и весьма добротно играет в защите. Криштопанс действительно значимый игрок в команде. Впрочем, и у него бывали весьма серьезные ошибки. Но как без них… Наверное, все дело в элементарной усталости. Что касается Атьмана, то его уровень игры также всем хорошо известен. Кто знает, как бы сложилась ответная встреча с «Фленсбургом», будь в распоряжении БГК россиянин в составе. Ну а Максиму пожелаю удачи в «Моторе». Он действительно хороший защитник.

Летом Сергею Бебешко придется все начинать сначала. Вообще, тренер профессиональных клубов — это человек, который делает постановку на матч. Это в детско-юношеских командах ребят учат играть в гандбол, прививая им технику. А в такие команды, как БГК, уже должны приходить исполнители, которые готовы давать результат. Особенно когда речь идет о тех деньгах, которые получают «мешковцы». В таком случае задача Бебешко — соединить в единый механизм данных игроков, чтобы команда хорошо выступала. И здесь дело не только в легионерах. В БГК можно взять хоть десяток игроков с белорусским паспортом, но при условии, что все они будут соответствовать уровню борьбы в Лиге чемпионов. Все разговоры о том, что БГК должен растить перспективную молодежь, в корне неверны. Для этого в Беларуси есть СКА. В Бресте же платят большие деньги для того, чтобы показывать результат здесь и сейчас, а не на перспективу. И учить гандболистов играть там никто не собирается. Вот соответствуют Кулак и Юринок необходимому уровню — их и задействуют в матчах. Вспомните Юринка в прошлом сезоне. Он же сидел на скамейке у СКА! Но вернулся в Брест и сегодня проявляет себя весьма достойно, – сказал Бразинский.