Учредитель «Крумкачоў» Денис Шунто в беседе с корреспондентом Tribuna.com Александром Ивулиным рассказал о ходе возврата долга клуба перед БАТЭ.

– В конце прошлого года Анатолий Капский в СМИ намекнул, что БАТЭ помогал новичкам высшей лиги . Вы сказали, что речь шла исключительно о консультациях . Почему тогда решили слукавить?

– Я воспринял этот вопрос от журналиста так: «БАТЭ финансирует ваш клуб?» В очередной раз скажу: тогда мы взяли займ у борисовчан. Если я дам вам в долг 500 долларов, это же не значит, что я вас финансирую. Воспринимал вопрос именно в таком ключе. Если смотреть на ситуацию сейчас, получается, что я слукавил. Конечно, мне не хотелось, чтобы эта информация стала достоянием общественности. После окончания сезона я засыпал только с одной мыслью: «Как отдать деньги БАТЭ?» Понимал всю хреновость ситуации. Сейчас мы вернули борисовчанам 35 тысяч долларов. Еще 15 вернем в апреле. Уверен, за год полностью решим этот вопрос.

– Вы допускаете мысль, что «Крумкачы» могут стать банкротом?

– Вообще нет таких мыслей. «Крумкачы» – мой клуб, поэтому в случае банкротства все его долги станут моими. Зачем мне это? Очень скрупулезно отношусь ко всему. Вероятность, что «Крумкачы» станут банкротом, равна нулю, – сказал Шунто.

«После сезона засыпал с одной мыслью: как отдать деньги БАТЭ?» Денис Шунто – о том, как будут жить «Крумкачы»

Каким образом «Крумкачы» задолжали БАТЭ? И нет ли здесь чего-то странного?

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