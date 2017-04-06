﻿ АБФФ получила 1,625 млн евро в качестве солидарных выплат от УЕФА, белорусские клубы в сумме получили 4,572 млн евро. 21.by
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АБФФ получила 1,625 млн евро в качестве солидарных выплат от УЕФА, белорусские клубы в сумме получили 4,572 млн евро

07.04.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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УЕФА представил финансовый отчет по итогам сезона-2015/16.

АБФФ в качестве солидарных выплат получила от УЕФА 1,625 миллиона евро. 1,025 выделены в качестве ежегодной платы, при этом в отличие от многих других ассоциаций, Беларуси не выделено денег на развитие инфраструктуры. Участие БАТЭ в Лиге чемпионов принесло ассоциации еще 600 тысяч евро.

Из отчета следует, что 3,435 миллиона евро пойдет на развитие академий белорусских клубов, которые не принимали участие в еврокубках на групповой стадии. Участие белорусских команд в квалификации Лиги Европы принесло клубам 1,137 млн евро.

Напомним, в сезоне 2015/16 БАТЭ участвовал в групповой стадии Лиги чемпионов, «Динамо» – Лиги Европы. «Шахтер» и «Торпедо-БелАЗ» вылетели в квалификации Лиги Европы.

Доходы УЕФА за этот период составили 4,58 миллиарда евро, расходы – 3,31 миллиарда.

2,16 миллиарда УЕФА заработал на продаже телевизионных прав, 928 миллионов – на продаже коммерческих прав, 286,5 миллионов – на продаже билетов. В связи с проведением Евро-2016 доходы УЕФА в прошлом сезоне были в два раза больше, чем в сезоне-2014/15.

 
 
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