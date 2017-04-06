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Денис Шунто: «Рано или поздно мы все равно станем чемпионами Беларуси с «Крумкачамі». Это моя цель»

07.04.2017 13:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Учредитель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал корреспонденту Tribuna.com Александру Ивулину о мечте стать с «Крумкачамі» чемпионом Беларуси.

– Со стороны кажется, что в клубе не все радужно. «Крумкачы» – это по-прежнему сказка?

– Клуб разрастается, все потихонечку меняется, но мы не перестаем быть особенными. Я чувствую это. Конечно, нас немного придавила «беларуская рэчаіснасць». Золушка попала из сказки в реальный мир, но, по большому счету, ничего не изменилось. Мы все такие же открытые и добрые ребята, которые любят футбол и хотят побеждать. У нас много энергии, которая вот-вот вырвется на свободу. Рано или поздно мы все равно станем чемпионами Беларуси с «Крумкачамі». Это моя цель. Мне не столько хочется сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Просто есть огромное желание стать лучшим в Беларуси, – сказал Шунто.

Полное интервью с Денисом Шунто читайте в материале Tribuna.com.

«После сезона засыпал с одной мыслью: как отдать деньги БАТЭ?» Денис Шунто – о том, как будут жить «Крумкачы»

 
 
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Учредитель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал корреспонденту Tribuna.com Александру Ивулину о мечте стать с «Крумкачамі» чемпионом Беларуси.

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