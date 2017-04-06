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С «Гранита» временно снят запрет на регистрацию игроков
07.04.2017 13:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
7 апреля прошло очередное заседание комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ.
Во время заседания было удовлетворено ходатайство микашевичского «Гранита» (Д2) о временном снятии запрета на регистрацию футболистов.
Напомним, в предварительной заявке клуба на сезон
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7 апреля прошло очередное заседание комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ.
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