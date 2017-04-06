7 апреля прошло очередное заседание комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ.

Во время заседания было удовлетворено ходатайство микашевичского «Гранита» (Д2) о временном снятии запрета на регистрацию футболистов.

Напомним, в предварительной заявке клуба на сезон значится лишь 13 футболистов .

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