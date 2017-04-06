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Еврочеллендж. Беларусь в гостях у Латвии
07.04.2017 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня, 7 апреля, Беларусь проведет спарринг в рамках подготовки к чемпионату мира-2017 в Париже и Кельне. В Даугавпилсе подопечные Дэйва Льюиса сыграют с Латвией. Прямая трансляция поединка будет доступна на «Беларусь-5».
Еврочеллендж
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Сегодня, 7 апреля, Беларусь проведет спарринг в рамках подготовки к чемпионату мира-2017 в Париже и Кельне.
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