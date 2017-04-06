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Еврочеллендж. Беларусь в гостях у Латвии

07.04.2017 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня, 7 апреля, Беларусь проведет спарринг в рамках подготовки к чемпионату мира-2017 в Париже и Кельне. В Даугавпилсе подопечные Дэйва Льюиса сыграют с Латвией. Прямая трансляция поединка будет доступна на «Беларусь-5».

Еврочеллендж

Латвия – Беларусь
Дата проведения
7 апреля, 19.30
Онлайн матча Видео

Шарангович, Чайка и еще 19 хоккеистов попали в состав сборной Беларуси на матчи против Латвии

 
 
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Сегодня, 7 апреля, Беларусь проведет спарринг в рамках подготовки к чемпионату мира-2017 в Париже и Кельне.

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