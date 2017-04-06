В городе Белыничи завершился междугородный турнир по волейболу на приз Героя Советского Союза Леонида Дмитриевича Лорченко. В нем принимали участие команды из Белыничского и Круглянского районов.

Жеребьёвка распределила турнирную таблицу так, что команда Круглянского района до финала дошла без особых усилий, а вот в финале пришлось нелегко. Давние её соперники на различных турнирах по волейболу – команда «ФОК» (г. Белыничи) – также готовились к решающему сражению за первое место. Так вышло, что обе команды набрали одинаковое количество баллов, шли без поражений на протяжении всего турнира, а более того – обыгрывали своих соперников со счётом 2:0.

Кубок чемпионов на столе у главного судьи соревнований Татьяны Черновой. А кто станет победителем, определится в решающей встрече. Дан свисток к началу финальной игры. В упорной борьбе вовремя проведённая замена приносит победу круглянским волейболистам в первой партии. Вторая началась со значительным перевесом в счёте в пользу команды соперников. Оживились и болельщики белыничан: эмоциональная поддержка также была на стороне хозяев. И главной задачей для наших спортсменов теперь стало – не потерять уверенности, приобретенной в первой партии, веры в свои силы. И вот они, незабываемые мгновения: выход на подачу Ивана Пшеничникова, безошибочная игра центрального блокирующего Вячеслава Доброго, доигровщика второго темпа Сергея Линича, связующего Андрея Лебедева и доигровщка Александра Ярошевича принесла круглянской команде заслуженную победу. Теперь кубок турнира на приз Героя занимает почетное место в кабинете директора УКП «Жилкомхоз» А.М. Баранкевича – спонсора команды волейболистов Круглянского района.

Людмила МОШУЛЬ.

На снимке: сборная команда волейболистов района с победным кубком.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новая победа волейболистов В городе Белыничи завершился междугородный турнир по волейболу на приз Героя Советского Союза Леонида Дмитриевича Лорченко. В нем принимали участие команды из...