﻿ Новая победа волейболистов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новая победа волейболистов

07.04.2017 — Новости Спорта | Сельскае жыццё (Круглое)  
Размер текста:
A
A
A
Новая победа волейболистов

В городе Белыничи завершился междугородный турнир по волейболу на приз Героя Советского Союза Леонида Дмитриевича Лорченко. В нем принимали участие команды из Белыничского и Круглянского районов.
Жеребьёвка распределила турнирную таблицу так, что команда Круглянского района до финала дошла без особых усилий, а вот в финале пришлось нелегко. Давние её соперники на различных турнирах по волейболу – команда «ФОК» (г. Белыничи) – также готовились к решающему сражению за первое место. Так вышло, что обе команды набрали одинаковое количество баллов, шли без поражений на протяжении всего турнира, а более того – обыгрывали своих соперников со счётом 2:0.
Кубок чемпионов на столе у главного судьи соревнований Татьяны Черновой. А кто станет победителем, определится в решающей встрече. Дан свисток к началу финальной игры. В упорной борьбе вовремя проведённая замена приносит победу круглянским волейболистам в первой партии. Вторая началась со значительным перевесом в счёте в пользу команды соперников. Оживились и болельщики белыничан: эмоциональная поддержка также была на стороне хозяев. И главной задачей для наших спортсменов теперь стало – не потерять уверенности, приобретенной в первой партии, веры в свои силы. И вот они, незабываемые мгновения: выход на подачу Ивана Пшеничникова, безошибочная игра центрального блокирующего Вячеслава Доброго, доигровщика второго темпа Сергея Линича, связующего Андрея Лебедева и доигровщка Александра Ярошевича принесла круглянской команде заслуженную победу. Теперь кубок турнира на приз Героя занимает почетное место в кабинете директора УКП «Жилкомхоз» А.М. Баранкевича – спонсора команды волейболистов Круглянского района.
Людмила МОШУЛЬ.
На снимке: сборная команда волейболистов района с победным кубком.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городе Белыничи завершился междугородный турнир по волейболу на приз Героя Советского Союза Леонида Дмитриевича Лорченко. В нем принимали участие команды из...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дэйв Льюис: «Вудкрофт должен будет заплатить за ужин в качестве наказания за опоздание»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика