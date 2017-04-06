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Новая победа волейболистов
07.04.2017 — Новости Спорта | Сельскае жыццё (Круглое)
В городе Белыничи завершился междугородный турнир по волейболу на приз Героя Советского Союза Леонида Дмитриевича Лорченко. В нем принимали участие команды из Белыничского и Круглянского районов.
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В городе Белыничи завершился междугородный турнир по волейболу на приз Героя Советского Союза Леонида Дмитриевича Лорченко. В нем принимали участие команды из...
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